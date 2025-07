Visiblement, c'est l'heure de grands enjeux qui sonne. Après la signature de l'Accord de paix, à Washington, sous la médiation américaine, entre la RDC et le Rwanda, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, sera, en effet, reçu à la Maison Blanche au mois d'octobre prochain par son homologue des Etats-Unis, Donald Trump. C'est Thérèse Kayikwamba Wagner, Ministre d'Etat aux Affaires étrangères, qui a confirmé la tenue de cette visite officielle, le lundi 30 juin 2025, lors de sa réception, par le Chef de l'Etat, à la Cité de l'Union Africaine, à Kinshasa. Par la même occasion, Thérèse Kayikwamba a remis au premier citoyen congolais la copie originale de l'Accord de paix signé à Washington et une lettre du Président américain Donald Trump.

Le contenu de cette correspondance n'a pas été révélé. Toutefois, la ministre d'État a indiqué que cette lettre serait liée au sommet des Chefs d'État que le Président Trump envisage d'organiser à Washington dans la suite de l'Accord de Paix.

En recevant la ministre d'État Thérèse Kayikwamba et son équipe, le Président Félix Tshisekedi a tenu à les féliciter pour le travail abattu au front diplomatique consacré pour mettre fin au sempiternel cycle d'intolérance, des massacres des populations et d'impunité dans l'Est de la RDC.

«Nous avons passé en revue cette journée du 27 juin et nous nous sommes projetés dans l'avenir avec des priorités stratégiques pour la RDC : s'assurer que cet accord soit exécuté en bonne et due forme et que nous nous déchargions de toutes nos obligations ; tout comme nous attendons aussi des autres signataires, à savoir : le Rwanda, qu'ils honorent aussi leurs engagements», a déclaré Mme Kayikwamba. Au sujet des prochaines étapes, Mme Kayikwamba a indiqué que le Chef de l'État, principal artisan de cet accord, va mettre en place une équipe chargée du suivi de celui-ci.

Quant à la rencontre de haut niveau annoncé par le Président Trump, elle aura bel et bien lieu au mois d'octobre. Hormis la ministre d'État Kayikwamba, la délégation des experts congolais était constituée du Directeur de cabinet adjoint du Chef de l'État André Wameso, de l'Énvoyé Spécial du Chef de l'État Patrick Luabeya, du Haut Représentant du Chef de l'Etat Sumbu Sita, du Général-major Augustin Mamba, de l'Ambassadeur de la RDC aux Nations-Unies Zenon Mukongo et de l'Expert Jean-Claude Kabongo.