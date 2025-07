Tunisie: L'Université de la Manouba et la BNA lancent officiellement le projet GREEN UMA

Le lundi 30 juin 2025, le théâtre de la BNA a accueilli la cérémonie officielle de lancement du projet GREEN UMA, une initiative ambitieuse née du partenariat entre la Chaire UNESCO sur l'Enseignement Supérieur pour le Développement Durable en Afrique de l'Université de la Manouba (UMA) et la Banque Nationale Agricole (BNA).

Ce projet novateur marque une nouvelle étape dans l'engagement de l'UMA pour la diffusion de la responsabilité sociétale des organisations (RSO) et la mobilisation de la jeunesse tunisienne autour des Objectifs de Développement Durable (ODD). Conçu au profit des étudiants, GREEN UMA aboutira à la création d'une structure fédératrice et de clubs développement durable dans les 15 établissements de l'université.

La matinée s'est ouverte en présence de responsables académiques, de représentants de la BNA, d'étudiants et d'acteurs de la société civile, avec une conférence inaugurale portant sur « La planification stratégique dans des contextes de transition numérique et écologique », animée par un expert reconnu du domaine.

L'après-midi a été consacrée à un atelier collaboratif réunissant les étudiants porteurs des futurs clubs et leurs enseignants tuteurs. Ensemble, ils ont travaillé à la formalisation de la gouvernance du réseau GREEN UMA et à la validation d'un plan d'action triennal axé sur la sensibilisation, la transformation du campus, et l'implication dans des actions communautaires à l'échelle locale.

Inaugurée en novembre 2024 et dirigée par la Professeure Jouhaina GHERIB, la Chaire UNESCO hébergée à l'ISCAE capitalise sur le positionnement de l'UMA comme première université entrepreneuriale en Afrique. Elle oeuvre pour une intégration renforcée de la recherche, de l'enseignement et de l'engagement sociétal en faveur du développement durable.

En s'associant à ce projet, la BNA - membre du Pacte Mondial des Nations Unies confirme son engagement envers une stratégie responsable et inclusive, en contribuant à former une nouvelle génération de leaders conscients, solidaires et écologiquement responsables.

Ce lancement marque le début d'une dynamique structurante et fédératrice, visant à faire de la jeunesse tunisienne un acteur central des transitions écologique, économique et sociale sur le continent africain.