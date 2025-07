Afrique du Nord: Visa de travail en Italie - Un grand plan qui pourrait profiter aux Tunisiens, Algériens et Marocains

L'Italie s'apprête à lancer l'un des plus grands plans de recrutement de main-d'œuvre étrangère de son histoire récente. Entre 2026 et 2028, ce sont 500 000 postes qui seront ouverts à des travailleurs étrangers, qui pourraient être en provenance de Tunisie, d'Algérie et du Maroc. Le décret, signé cette semaine par le gouvernement italien, vise à répondre à la pénurie croissante dans plusieurs secteurs clés de l'économie.

Face à une crise persistante de main-d'œuvre, le gouvernement italien a officialisé un plan ambitieux visant à accueillir 500 000 travailleurs étrangers supplémentaires entre 2026 et 2028. Une mesure qui concerne directement les ressortissants tunisiens, algériens, marocains, ainsi que ceux d'autres pays.

Le nouveau décret triennal sur les flux migratoires, signé par l'exécutif de Giorgia Meloni, prévoit la délivrance de visas de travail via les représentations diplomatiques italiennes à l'étranger. L'information a été rapportée le mardi 1er juillet par le quotidien économique français Les Échos.

Objectif : pallier la pénurie dans les secteurs essentiels

Les travailleurs recrutés seront principalement affectés à des secteurs en tension tels que l'agriculture, le tourisme et l'assistance aux personnes âgées -- des domaines fragilisés par le manque de main-d'oeuvre. Ce nouveau quota s'ajoute aux 450 000 permis de travail délivrés entre 2023 et 2025, portant ainsi à près d'un million le nombre de travailleurs étrangers attendus en Italie d'ici 2028.

Le quota sera réparti comme suit : 164 850 entrées prévues en 2026, 165 850 en 2027 et 166 850 en 2028 Dans un contexte de vieillissement démographique et de baisse de la natalité, l'Italie cherche à garantir la stabilité de son tissu économique, notamment dans les métiers saisonniers et les services à la personne.

Maghreb : des quotas préférentiels prévus

Le décret inclut également un mécanisme de coopération migratoire renforcée. Les pays partenaires qui mènent des campagnes de sensibilisation contre l'immigration irrégulière pourront bénéficier de quotas préférentiels. C'est le cas de la Tunisie, de l'Algérie et du Maroc, déjà engagés dans des accords bilatéraux avec l'Italie pour mieux encadrer les flux migratoires.

Cette approche vise à promouvoir une immigration légale, encadrée et mutuellement bénéfique, tout en réduisant les réseaux de migration clandestine.

Du côté du patronat, cette décision est largement saluée. Le centre de recherche de la Confindustria (patronat italien) estime que le pays aura besoin de 1,3 million de travailleurs supplémentaires d'ici 2028 pour maintenir ses capacités de production.

Cependant, plusieurs associations restent sceptiques. Pour Ero Straniero, le décret actuel demeure insuffisant : « C'est une extraordinaire machine à produire des migrants irréguliers », dénoncent-elles, en pointant du doigt la lourdeur administrative et l'absence de véritables politiques d'intégration à long terme.