Le conseiller municipal du Rassemblement démocratique du peuple camerounais vient d'exprimer son intention d'être candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025...

Léon Theiller Onana, le conseiller municipal qui conteste depuis quelque temps la légitimité du président Paul Biya comme président du parti, annonce sa candidature à l'élection. « Notre responsabilité face à l'histoire est mise à l'épreuve. Et en tant que fils de ce pays et élu du peuple, j'ai décidé, en âme et conscience, de me porter candidat à la magistrature suprême », déclare l'opposant du président Paul Biya interne au parti Rdpc.

Dans sa déclaration parvenue ce jour à la rédaction de Camer.be, Leon Theiller Onana justifie le bien fondé de sa candidature à la présidentielle.

« Depuis peu, nous sommes un certain nombre à oeuvrer pour la tenue d'un congrès du RDPC, comme le prévoient les statuts de notre parti. Malgré l'enclenchement des procédures juridiques y afférentes, l'imminence de la convocation du corps électoral nous impose une urgence : celle de présenter un nouveau visage, capable d'incarner nos aspirations communes, face à l'impossibilité de candidature statutaire de l'ancien président national du parti, Paul Biya.

Le Cameroun traverse une période de grandes souffrances, marquée par quarante- trois années de confiscation des ressources communes par une petite minorité de citoyens appartenant, malheureusement, à notre formation politique. Le chômage, la pauvreté galopante et l'oubli de nos valeurs fondamentales ont étouffé notre nation.

Nos aînés, et ceux qui furent jadis considérés comme des leaders moraux, ont déserté le champ de la contestation, succombant eux aussi à l'achat de conscience, aux prébendes et à leur fort pouvoir addictif. Notre responsabilité face à l'histoire est mise à l'épreuve. Et en tant que fils de ce pays et élu du peuple, j'ai décidé, en âme et conscience, de me porter candidat à la magistrature suprême », a écrit Leon Theiller Onana.