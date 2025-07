Ile Maurice: Les finalistes des écoles secondaires récompensés

La grande finale du National Group Dance Competition 2025 pour les écoles secondaires s'est tenue à l'Institut Mahatma Gandhi, à Moka, le lundi 30 juin. La Mahatma Gandhi Secondary School Solferino, avec une prestation de bharatanatyam, a remporté la première place dans la catégorie Mainstream, tandis que la Swami Vivekananda State Secondary School a décroché la première place dans la catégorie Foundation avec une danse contemporaine.

Les gagnants ont reçu des trophées, des médailles, des chèques ainsi que des certificats. Tous les participants, même ceux qui n'ont pas remporté de prix, ont reçu un certificat de participation en reconnaissance de leurs efforts.

Organisé par le ministère de l'Éducation, ce concours avait pour but de promouvoir la créativité, l'esprit d'équipe et l'inclusion chez les jeunes. Il a mis en valeur la richesse culturelle de l'île à travers des styles variés, du bharatanatyam au séga traditionnel. Les finalistes ont été choisis après avoir soumis leurs vidéos et cinq groupes par catégorie ont été retenus pour la finale. Dans la catégorie Mainstream, 207 élèves de 20 collèges d'État et huit institutions privées ont participé. La catégorie Foundation a regroupé 51 élèves de quatre institutions privées et cinq collèges d'État.

Le ministre de l'Éducation et des ressources humaines, Mahend Gungapersad, la déléguée permanente de Maurice auprès de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, Jasmine Toulouse-Olivier, ainsi que d'autres personnalités étaient présents.

Dans son discours, Mahend Gungapersad a salué le talent, la créativité et l'expression artistique des élèves. Il a confié qu'il avait été très content lorsque tous les élèves s'étaient levés pour lui dire bonjour à son arrivée. Il a rappelé que la danse enseigne la discipline, l'harmonie et le respect, et a réaffirmé l'engagement du ministère à soutenir ces initiatives qui permettent aux jeunes de s'épanouir.

Le ministre a aussi souligné l'importance de l'éducation inclusive, insistant sur l'intégration des élèves du Foundation Programme dans le système scolaire classique, pour que personne ne soit laissé de côté. Il a également exprimé ses inquiétudes face aux problèmes grandissants de violence et de drogue chez les jeunes, en rappelant que les activités extrascolaires comme la danse aident à les éloigner de ces dangers.

Jasmine Toulouse-Olivier a livré un discours émouvant, rappelant qu'il faut croire en la jeunesse. Elle a partagé une belle métaphore : celle d'un pot fêlé qui perdait de l'eau en chemin mais qui, grâce à cela, faisait pousser des fleurs. Ce message souligne que même les imperfections peuvent créer de la beauté. Elle a insisté sur l'importance de soutenir et d'accompagner les jeunes dans leur développement.

L'événement a été marqué par une ambiance chaleureuse et festive, avec des élèves accueillant le ministre avec enthousiasme et un public nombreux applaudissant les prestations. Une belle célébration de l'art et de la jeunesse mauricienne.