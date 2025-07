Ile Maurice: L'ex-CEO Charles Cartier réclame Rs 91 millions à Air Mauritius

Charles Cartier, ex-Chief Executive Officer (CEO) d'Air Mauritius (MK), réclame des dommages de Rs 91 095 432 pour licenciement injustifié. Il s'était joint à cette compagnie le 6 mars 2024 pour une période de trois ans. Son contrat devait prendre fin le 5 mars 2027. Son contrat a été résilié le 6 septembre 2025. Charles Cartier a été informé de la décision de MK le même jour qu'il a été licencié comme CEO avec effet immédiat.

Cartier considère que son renvoi est injustifié et constitue une faute contractuelle. Dans sa mise en demeure, rédigée par Me Pazhany Thandarayen, avoué, soutient avoir subi des préjudices et des dommages qu'il évalue à Rs 91 095 432. L'ex-CEO de MK indique dans le document légal qu'il détient 30 ans d'expérience et a occupé des postes executive/leadership dans plusieurs compagnies multinationales «with a global client base and in positions requiring strong strategic, economic and technological background».

Avant de prendre de l'emploi chez MK, il travaillait dans une industrie aéronautique. Son licenciement prématuré, dit-il, était abusif, illégal et injustifié. C'est pour cette raison qu'il réclame des dommages à MK pour faute contractuelle.