Sénégal: Zone Ocde - L'inflation globale ralentit et atteint 4.0 % en mai 2025

L'inflation en glissement annuel dans la zone Ocde, mesurée par l'indice des prix à la consommation (Ipc), a ralenti pour atteindre 4.0 % en mai 2025 après 4.2 % en avril. Il s'agit du niveau le plus bas depuis juin 2021 et d'une baisse de 6.7 points de pourcentage (p.p.) par rapport au pic enregistré en octobre 2022.

Selon un communiqué de presse, bien que le rythme de l'inflation globale de l'Ocde se soit ralenti, les prix moyens dans l'ensemble de l'Ocde ont continué à augmenter à un rythme près de deux fois supérieur au taux moyen observé en 2019 et ont été 33.7 % plus élevés qu'en décembre 2019. Avant cette période, informe la même source, il avait fallu 14 ans environ - de juillet 2005 à fin 2019 - pour que les prix augmentent d'une ampleur similaire.

Entre avril et mai 2025, l'inflation globale a baissé dans 15 pays de l'Ocde, la Türkiye, les Pays-Bas et la Lituanie ayant enregistré les plus fortes baisses (de plus de 0.5 p.p.). En revanche, elle a augmenté dans 9 pays de l'Ocde, avec des hausses de 0.5 p.p. ou plus en Grèce, au Mexique, en Norvège et en Tchéquie. L'inflation globale a été stable ou globalement stable dans les 14 autres pays.

L'inflation sous-jacente (inflation hors alimentation et énergie) en glissement annuel dans la zone Ocde a baissé en mai pour atteindre 4.4 %, après 4.6 % en avril, avec des baisses dans 24 pays de l'Ocde et des hausses dans seulement 5 pays, tandis qu'elle est restée stable ou globalement stable dans les 9 autres. L'inflation de l'alimentation et l'inflation de l'énergie dans la zone Ocde, précise-t-on, ont peu évolué en mai, s'établissant respectivement à 4.6 % et moins 0.3 %. Néanmoins, la hausse cumulée depuis décembre 2019 des prix de l'alimentation ainsi que celle des prix de l'énergie ont dépassé les 40 %.

L'inflation en glissement annuel dans le G7 a été stable en mai, à 2.4 % pour le troisième mois consécutif. L'inflation est restée stable ou globalement stable dans tous les pays à l'exception de l'Italie, où l'inflation globale a ralenti en raison d'une baisse de 0.3 p.p. de l'inflation sous-jacente et d'une diminution des prix de l'énergie. L'inflation sous-jacente est restée la principale contributrice à l'inflation globale dans tous les pays du G7, sauf au Japon où la contribution combinée de l'inflation de l'alimentation et de l'énergie a été plus élevée que celle de l'inflation sous-jacente.

Dans la zone euro, l'inflation en glissement annuel, mesurée par l'indice des prix à la consommation harmonisé (Ipch), a baissé pour atteindre 1.9 % en mai, après 2.2 % en avril. Cette baisse est la conséquence du ralentissement de l'inflation sous-jacente qui a atteint 2.3 % en mai, son niveau le plus bas depuis janvier 2022, avec une baisse de 0.8 p.p. de l'inflation dans les services. Alors que l'inflation de l'alimentation a continué à augmenter dans la zone euro, les prix de l'énergie ont baissé en glissement annuel au même rythme qu'en avril.

Dans le G20, l'inflation en glissement annuel a baissé pour atteindre 3.9 % en mai, après 4.1 % en avril. L'inflation globale a diminué au Brésil et en Indonésie, tandis qu'elle est restée stable ou globalement stable en Afrique du Sud, en Arabie saoudite, en Chine et en Inde. En Argentine, l'inflation a continué à baisser, et a atteint 43.5 %, soit 6 fois moins qu'un an auparavant.