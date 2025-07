Afrique de l'Ouest: Marchés des matières premières - Hausse de 1,6% prix des produits de base exportés par l'Uemoa

En avril 2025, l'indice des prix des produits de base exportés par les pays de l'Uemoa a enregistré une hausse de 1,6%, tirée par l'augmentation des prix des produits non énergétiques, notamment les métaux précieux, les fertilisants, les minéraux et autres métaux ainsi que les produits agricoles.

L'indice des prix des principaux produits de base exportés par les pays de l'Uemoa s'est accru, en glissement mensuel, de 1,6% en avril 2025, après une baisse de 7,8% le mois précédent. L'information émane de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Bceao).

Elle explique cette évolution résulte de l'augmentation des prix des produits non énergétiques, en particulier les métaux précieux (or : +7,2%) ; certains fertilisants comme les phosphates (+3,2%), les minéraux tels que l'uranium (+1,5%) et certains produits agricoles, dont les huiles de palmiste (+4,3%) et d'arachides (+0,4%), le cacao (+1,1%) et le coton (+0,2%).

L'accroissement de l'indice a été atténué par l'affaiblissement des cours de produits énergétiques (gaz naturel : -11,7% et pétrole : -7,7%), de l'huile de palme (-17,9%), du caoutchouc (-14,2%) et du café (-4,4%), ainsi que du zinc (-2,2%).

Le renchérissement de l'or s'explique par plusieurs facteurs, notamment l'aversion au risque alimentée par les tensions politiques autour de la Réserve fédérale (Fed), la dépréciation du dollar américain, les menaces tarifaires et les craintes accrues de ralentissement économique et d'inflation.

Les prix des phosphates ont progressé, sous l'effet d'une demande saisonnière soutenue en Inde et en Afrique de l'Ouest, ainsi que des restrictions à l'exportation mises en place par la Chine. Les cours de l'uranium ont augmenté, en raison des incertitudes entourant la fiscalité future des principaux pays producteurs, notamment le Canada et le Kazakhstan.

La montée des cours du cacao fait suite au ralentissement des exportations de cacao de Côte d'Ivoire. Les récoltes du premier producteur mondial de cacao sont menacées pour la deuxième année consécutive, en raison de fortes pluies et du virus du swollen shoot qui affecte la production de cacao. La hausse des prix du coton s'explique par les anticipations d'une reprise de la demande, portées par l'optimisme suscité par un éventuel accord commercial entre les États-Unis et la Chine, premier consommateur de coton au monde.

Chute des cours du pétrole et du gaz naturel

En revanche, les cours du pétrole ont reculé sous l'effet de l'annonce par les Autorités saoudiennes d'une hausse de la production visant à gagner des parts de marché, dans un contexte marqué par des anticipations d'augmentation de l'offre de l'OPEP+. Parallèlement, les tensions commerciales alimentent les craintes de récession mondiale, affectant les perspectives de demande.

Les prix du gaz naturel ont chuté en raison d'une offre abondante aux États-Unis et des prévisions de demande plus faibles. La contraction des prix de l'huile de palme est due à une hausse significative de la production en Malaisie et à l'accumulation des stocks croissants, combinées à une faible demande indienne.

Les prix du caoutchouc ont baissé en raison d'un accroissement de l'offre lié à la récolte en cours. Le repli des cours du café s'explique par les perspectives d'une offre record au Brésil en 2025, ainsi que par un affaiblissement de la demande des géants américains du secteur. Le recul des prix du zinc est dû à une amélioration des conditions d'approvisionnement et à un ralentissement de la demande dans le secteur de la galvanisation, affecté par la hausse des prix de l'acier consécutive aux droits de douane américains.

Par rapport à avril 2024, l'indice des prix des principaux produits exportés par les pays de l'UEMOA a diminué de 1,4%, après un accroissement de 14,1% le mois précédent. La baisse des cours concerne certains produits énergétiques comme le pétrole (-25,1%), les métaux et minéraux (l'uranium : -26,5%), ainsi que les produits agricoles (coton : -20,8%, cacao : -17,7% et caoutchouc : -9,3%).

En revanche, les prix du gaz naturel (+37,5%), des huiles végétales (+32,7%), de la noix de cajou (+56,3%), du café (+32,9%), de l'or (+37,2%), du bois (+25,3%), des phosphates (+16,5%) et du zinc (+2,0%) ont enregistré une hausse.