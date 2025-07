Le Conseil d'Administration de la Banque d'investissement et de développement de la Cedeao (Bidc) a tenu sa 92ème session ordinaire le 30 juin 2025. Selon un communiqué de presse, le Conseil a approuvé un montant total de 174 millions d'euros et 125 millions de dollars US pour financer des projets visant à stimuler la croissance économique et à favoriser l'industrialisation de la sous-région. Les montants approuvés serviront à financer les projets suivants.

Un projet de 50 millions d'euros pour la construction et l'équipement de six (6) centres d'enseignement technique et de formation professionnelle (Etfp) par Planet One, en République togolaise. Ce projet, explique-t-on, vise à doter la jeunesse togolaise de compétences très recherchées dans divers secteurs d'activité. «On s'attend à ce que 3 480 apprenants par an bénéficient d'une formation ; ce qui permettra de créer une main-d'oeuvre plus productive et plus compétitive », renseigne le communiqué.

Il y a également un projet de 25 millions de dollars US pour l'importation de clinker par la Société de Ciment de Côte d'Ivoire en République de Côte d'Ivoire. Ce projet permettra d'accroître la disponibilité des produits cimentiers en Côte d'Ivoire grâce à l'importation de 400 000 tonnes de clinker.

L'autre projet de 28,9 millions d'euros porte sur la modernisation et la mise aux normes de quatre (4) lycées agricoles en République de Guinée. Ce projet de développement multisectoriel permettra d'améliorer l'employabilité des jeunes guinéens et d'apporter une solution structurelle au chômage des jeunes.

Un projet de 95,163 millions d'euros pour la construction de trois microcentrales hydroélectriques (30 MW) avec Sogeoh à Poukou, Bolokoun et Biwbaw en République de Guinée. Ce projet vise à exploiter le potentiel hydraulique local dans des zones mal desservies en électricité pour produire de l'énergie renouvelable, améliorant ainsi les conditions de vie et générant une activité économique au profit des populations rurales.

Un projet d'autoroute côtière Lagos-Calabar, d'un montant de 100 millions de dollars US, en République fédérale du Nigéria. Ce projet, qui s'étend sur 47,7 km, reliera neuf États du Nigéria, améliorera l'accès aux ports maritimes et aux zones agro-industrielles isolées, et contribuera à l'émergence d'une chaîne de valeur régionale pour aider les communautés côtières.

Selon le communiqué, ces engagements nouvellement approuvés sont alignés sur les Objectifs de développement durable (Odd) des Nations unies, en particulier l'Odd 4 - Éducation de qualité, l'Odd 7 - Énergie propre et d'un Coût abordable et l'Odd 9 - Industrie, innovation et infrastructure, ainsi que sur le plan stratégique de la Bidc visant à promouvoir une croissance et un développement résilients, inclusifs et durables dans l'espace Cedeao. «Avec cet investissement, le total des engagements de la Bidc dans la sous-région s'élève à ce jour à plus de 5 milliards de dollars US », précise-t-on.