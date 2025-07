Congo-Kinshasa: Ituri - 30 000 réfugiés sud-soudanais en détresse dans la chefferie de Kakwa

Environ 30 000 réfugiés sud-soudanais ayant fui les récents combats dans leur pays vivent dans une grande précarité dans la chefferie de Kakwa, territoire d'Aru, en province de l'Ituri. Arrivés depuis mars 2025, ces réfugiés sont hébergés dans des familles d'accueil locales, elles-mêmes en situation de vulnérabilité.

Face à l'urgence, Médecins Sans Frontières (MSF) a déployé deux équipes de cliniques mobiles pour assurer des consultations gratuites et appuyer les structures sanitaires locales. Selon Frédéric Manacho, chef de mission de MSF, plus de 1 600 personnes ont déjà été consultées, souffrant majoritairement de paludisme et de malnutrition.

« La malnutrition infantile atteint 6 %, et le paludisme représente plus de 70 % des consultations. Les besoins sont énormes, notamment en vivres et articles non alimentaires », alerte-t-il.

MSF appelle la communauté humanitaire à se mobiliser rapidement pour répondre aux besoins croissants. Les réfugiés manquent de nourriture, médicaments, abris et produits de première nécessité.

Les autorités coutumières locales plaident pour la délocalisation des réfugiés vers des zones plus sûres à l'intérieur du pays, afin de prévenir d'éventuels risques sécuritaires liés à leur proximité avec la frontière sud-soudanaise.