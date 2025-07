Tunisie: Sultanat d'Oman - Une convergence de vues et un plan d'action commun

La visite du chef de la diplomatie omanaise, Badr ben Hamad ben Hamoud Al Busaidi, accompagné d'une délégation officielle, a été clôturée hier par une réunion avec son homologue tunisien, Mohamed Ali Nafti, au siège du département.

Lors de la réunion d'hier, les deux ministres, accompagnés de hauts cadres de leurs départements respectifs, ont discuté des résultats des derniers travaux de la Commission mixte tuniso-omanaise, qui se sont déroulés les 30 et 31 janvier 2024 à Mascate. Aussi, la réunion a porté sur les concertations politiques des sujets d'intérêt commun sur les plans régional et international et notamment la juste cause palestinienne et les derniers développements dans la bande de Gaza, a annoncé hier mercredi le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti.

Selon lui, la Tunisie et le Sultanat d'Oman ont convenu d'un plan d'action commun visant à renforcer leur coopération dans divers domaines dont la sécurité, la santé, les énergies renouvelables, la sécurité alimentaire, les échanges commerciaux, la justice, l'éducation et les technologies de la communication. D'ailleurs, les deux parties sont en train de préparer la prochaine visite du ministre omanais du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des investissement, prévue au mois de septembre prochain.

Lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue omanais, Nafti a souligné que cette visite officielle en Tunisie reflète la solidité des liens de fraternité entre les deux peuples et les deux dirigeants des deux pays, et leur volonté d'approfondir davantage les relations bilatérales.

Nafti a rappelé les relations historiques entre les deux pays, initialement tissées dans le domaine éducatif avant de s'étendre aux échanges économiques. Il a salué le caractère «exemplaire» des relations tuniso-omanaises. Le chef de la diplomatie a souligné que cette visite s'inscrit également dans le cadre des préparatifs de la visite en Tunisie du Sultan Haitham ben Tariq, et ce sur invitation du Président de la République, Kaïs Saïed; une invitation qui lui a été remise lors de la dernière commission mixte tenue à Mascate.

D'après le ministre omanais, qui a été reçu dans la matinée par le Président de la République, Kaïs Saïed, les entretiens bilatéraux ont permis d'examiner les moyens de développer la coopération dans des secteurs vitaux, tout en qualifiant les relations tuniso-omanaises d'exemplaires.

Il a souligné la volonté des deux dirigeants des deux pays à renforcer davantage ces relations fraternelles, notamment à travers les échanges et les visites officielles. Il a évoqué la convergence des points de vue des deux dirigeants, notamment quant aux questions régionales et à leur tête la cause palestinienne dans la perspective de faire la pression nécessaire sur la communauté internationale afin de faire prévaloir les droits des Palestiniens à instaurer l'Etat palestinien avec Al Qods comme capitale.

Al Busaidi a réaffirmé la convergence des vues entre la Tunisie et Oman sur les questions régionales et internationales, souhaitant renforcer davantage l'union des pays arabes.

Pour conclure, le chef de la diplomatie tunisienne a précisé que les deux parties ont convenu d'intensifier les concertations avec les pays arabes frères et à l'échelle internationale, notamment sous la houlette des Nations unies, afin de parvenir à faire prévaloir le droit international. Nafti a rappelé l'attachement de la Tunisie au multilatéralisme et son soutien au système des Nations unies comme garant du respect des conventions internationales et des droits internationaux et de la justice internationale.