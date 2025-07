Tunisie: Rayons UV et santé cutanée - Gare à l'astre en feu !

La saison estivale démarre avec des températures qui anticipent, déjà, sur un été bien chaud et probablement caniculaire. Aussi, convient-il de prendre toutes les précautions nécessaires pour se protéger contre le soleil. Certes, l'astre en feu se présente comme la principale source de vitamine D, laquelle est indispensable pour la santé et le bien-être. Néanmoins, les UV qu'il répand, constituent des ennemis redoutables de la peau.

Qu'ils soient UVA ou UVB, les rayons ultra-violets agressent la peau d'une manière abusive. Plus l'on s'expose au soleil, plus le risque s'accroît. Et d'un simple coup de soleil, qui ne fait que bronzer la peau et lui conférer une teinte basanée, les estivants peuvent endurer des coups de soleil dangereux ou érythèmes solaires et même des brûlures de premier ou de second degré.

Du coup de soleil au cancer de la peau

Absolument néfastes, les UV sont, dans bien des cas, responsables de problèmes dermiques majeurs dont le cancer de la peau. C'est que l'impact de ces rayons agit, non seulement sur l'épiderme mais aussi en profondeur. Les UVB, par exemple, sont capables de modifier les cellules cutanées et provoquer des lésions à l'ADN dermique.

Cela dit, si ces répercussions extrêmement néfastes sont évitées, d'autres effets négatifs de l'exposition au soleil sont à prendre, aussi, au sérieux. Pour ceux et celles qui fournissent des efforts colossaux dans le but de ralentir le vieillissement cutané, le soleil peut enfreindre à leurs tentatives. Le rayonnement solaire accélère sensiblement le vieillissement cutané, favorisant ainsi la sécheresse de la peau, laquelle est due à la déshydratation cutanée, l'apparition des rides et des ridules et la perte de l'élasticité naturelle de la peau.

Autre méfait du soleil sur la peau : l'apparition des taches brunes ! Ces dernières surviennent dans la majorité des cas suite à des expositions répétitives et prolongées au soleil. Et si les personnes qui présentent une peau acnéique se sentent soulagées, le temps d'un été, car délestées enfin des boutons qui les gênent, elles doivent s'attendre à une reprise en force des acnés, une fois l'été terminé.

Il est utile de rappeler, par ailleurs, que les peaux blanches sont plus sensibles aux UV que celles, brunes ou foncées. De même, d'ailleurs, pour les yeux : plus les yeux sont de couleurs claires, plus ils sont menacés par les UV.

Comment se protéger des UV ?

Aussi, et afin de se protéger des UV tout en profitant du soleil, bon nombre de précautions sont à prendre. La première consiste, sans aucun doute, à protéger la peau en utilisant un écran solaire anti-UV et dont l'indice de protection s'élève à 50. Se contenter d'un écran solaire à faible indice de protection ne sert absolument à rien sinon à se sentir protégé alors qu'on ne l'est pas en vrai ! L'application de l'écran solaire obéit à un rituel répétitif, soit une application assez généreuse toutes les deux heures.

Il convient, de surcroît, de se munir d'un chapeau de paille assez grand pour protéger les yeux et le visage. S'agissant de la protection oculaire, elle doit, nécessairement, être garantie par des lunettes anti-UV. Lutter contre les rayons solaires et leurs méfaits sur la peau implique le port de vêtements amples, clairs et en coton ou en lin.

Et on ne le répétera jamais assez : plus on évite le soleil durant les heures de pic -- soit entre onze heures et seize heures -- mieux c'est. Encore faut-il rappeler qu'une bonne hydratation du corps s'impose tout au long de l'été. Elle aura un effet salutaire aussi bien sur la peau que sur l'organisme.