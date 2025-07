Tunisie: ESZ - Volonté intacte

Après une saison 2024-2025 magnifique et prolifique, les Zarzisiens ont envie de rester aussi performants. Boujelbene revient, mais ce sera un autre effectif.

Le Stade Abdesslem-Kazouz de Zarzis a repris de la couleur la semaine dernière avec la reprise des entraînements de l'équipe senior. Une belle ambiance et une grande envie de bien préparer le coup d'envoi du championnat avec l'espoir de rééditer la remarquable entame de la saison écoulée ponctuée par une honorable 5e place au classement final.

Le podium a été raté d'un cheveu et aurait pu être une consécration amplement méritée d'un parcours exceptionnel pour un promu en Ligue 1. Mais pour les « Sang et Or » de Zarzis, rien ne sert de trop s'attarder sur cet amer goût d'inachevé. Ce bel acquis doit être un tremplin pour continuer sur cette lancée afin de poursuivre le chemin

Anis Boujelbène reprend les manettes

Pour assurer la continuité de ce projet sportif ambitieux, la direction du club zarzissien a commencé par rappeler celui qui en a été le principal instigateur et artisan : l'entraîneur Anis Boujelbène. Après une courte aventure de 3 mois (du 24 février au 18 mai) avec le club égyptien d'Al Masry, ce technicien a préféré le retour au bercail pour s'engager de nouveau avec le club qui a fait braquer les feux sur lui.

Le grand challenge que doit relever Anis Boujelbène, c'est d'arriver de donner un sang neuf à un effectif où il y a eu beaucoup de changements, avec de nombreux départs de joueurs clés du dispositif qu'il a eu le mérite d'installer. «Je suis revenu plein d'ambition, avec un grand capital-confiance pour m'atteler à la lourde charge qui m'attend », a-t-il déclaré. «Je sais que je ne dispose plus du même groupe, mais je suis loin d'être découragé ou sceptique.

Pour moi, c'est toujours le collectif qui fait la force d'une équipe, même si je dois avoir plus d'un pilier dans chaque compartiment pour bâtir un socle solide sur lequel je peux compter», précise-t-il.

Un mercato pour le moment timide

Comme on le voit, l'optimisme est de mise dans le camp de l'ESZ même si la tâche semble plus ardue cette saison. Après Khalil Guenichi et Achraf Jabri qui ont rejoint les «Sang et Or» de Tunis durant le dernier mercato hivernal, deux autres joueurs cadres partent cet été : Younes Rached et Houssem Hassen Romdhane.

L'ESZ n'a effectué que trois recrutements pour le moment en vue de colmater les brèches dans le groupe : Jassem Belkilani (un arrière gauche formé au CA avant de passer à l'ESS puis à Al Ahly-Musrata), Louay Dahnous et Louay Hamdi ( attaquants ). En parallèle, le gardien Seifeddine Charfi et l'attaquant Amine Tajouri ont renouvelé leur contrat. Ce ne sont bien entendu que les premiers pas dans la reconstruction d'un effectif qui a besoin d'autres renforts de plus grande qualité.