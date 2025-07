Tunisie: Tourisme intérieur - Les agences de voyages s'adaptent aux besoins du marché

Avec une part croissante du marché intérieur dans l'ensemble de l'activité du secteur, les voyagistes ajustent leurs tirs sur les exigences du consommateur tunisien.

Souvent, les crises entraînent des changements durables qui peuvent affecter une activité donnée. Ces mutations représentent, généralement, une forme d'adaptation à une nouvelle donne, un nouveau comportement qui s'impose face aux bouleversements. Et c'est ainsi que le tourisme tunisien a, au fil des années, fait preuve d'une remarquable résilience.

En misant progressivement sur le marché intérieur, le secteur s'est doté d'une forme de bouclier face aux chocs exogènes. Certes, le tourisme international revêt une importance capitale : il est pourvoyeur de devises et génère un effet d'entraînement sur plusieurs activités connexes, telles que le transport aérien. Toutefois, selon les professionnels, le marché intérieur, ainsi que les marchés voisins, constituent désormais un filet de sécurité pour l'ensemble de l'écosystème touristique.

Les différentes crises survenues depuis 2010 ont renforcé cette orientation vers le tourisme intérieur. Et les chiffres sont là pour en témoigner : la part des résidents tunisiens dans les hôtels est passée de 10 % en 2010 à 21 % en 2024. Si les chiffres sont en hausse, le défi reste de taille. Les professionnels doivent en permanence adapter l'offre aux attentes, mais aussi au pouvoir d'achat des Tunisiens.

Un rôle clé pour dynamiser le tourisme intérieur

Selon Ahmed Bettaïeb, président de la Fédération tunisienne des agences de voyages et de tourisme, les voyagistes, en tant que maillon central de la chaîne de valeur touristique, ont un rôle déterminant à jouer dans cet exercice d'équilibriste. « L'agence de voyages est un maillon essentiel. Elle fait le lien entre les produits et les clients. C'est une vitrine, mais aussi un conseiller qui oriente les voyageurs en fonction de leurs exigences. Elle leur permet d'accéder à des offres de qualité, adaptées à leurs budgets », a-t-il déclaré à La Presse.

Et d'ajouter : « Notre rôle consiste à ajuster l'offre au contexte et aux besoins des Tunisiens, tout en tenant compte de l'inflation et de leur pouvoir d'achat ».

Il, a par ailleurs, souligné que, dans un souci d'efficacité, les voyagistes mettent en place des solutions de paiement souples pour contourner les contraintes financières, encore trop fréquentes. L'objectif est d'après ses dires de promouvoir le tourisme local à travers des facilités de paiement et des prix attractifs.

« Plusieurs agences ont digitalisé leurs processus et encouragent le « early booking », tout en proposant une gamme variée de produits, allant au-delà de l'hébergement pour intégrer l'animation, la restauration, l'événementiel... Nous oeuvrons à valoriser, à travers la restauration et les produits du terroir, l'héritage culturel du pays, car la Tunisie dispose d'un patrimoine riche et diversifié », a-t-il précisé.

Le tourisme durable : une nouvelle orientation pour les professionnels

Interrogé sur la promotion du tourisme durable, Ahmed Bettaïeb a rappelé que la Fédération a adhéré à un programme élaboré en partenariat avec la DRV (Association allemande représentant l'industrie du voyage en Allemagne), visant à mettre en place une plateforme dédiée au tourisme durable et alternatif. Cette initiative a permis de structurer un réseau de prestataires de services ayant intégré les principes de durabilité.

Ces acteurs proposent aujourd'hui des offres sur mesure, pensées pour le consommateur tunisien. Il a indiqué que ce projet est actuellement porté par un comité dédié à la durabilité.

Dans ce cadre, des formateurs spécialisés ont été formés afin de constituer un noyau dur de compétences dans ce domaine. Aujourd'hui, plus d'une quarantaine d'agences de voyages tunisiennes se sont spécialisées dans ce segment prometteur.