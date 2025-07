Tunisie: Les multiples bienfaits du «consommer tunisien»

Après des campagnes épisodiques et ponctuelles en faveur du slogan «consommer tunisien», l'idée semble être tournée vers la volonté d'en faire, plutôt, un concept structurel qui s'installe dans la durée, l'objectif étant de faire privilégier les produits locaux, ce qui contribuerait au soutien de l'emploi et à la résilience de l'économie nationale.

En effet, une étude sérieuse, menée par l'Institut arabe des chefs d'entreprise (Iace), intitulée «Promouvoir la production nationale : démolir d'abord le concept du consommateur universel», appelle avec insistance à l'encouragement de la consommation des produits fabriqués localement, ce qui constitue un levier stratégique pour renforcer la résilience et la souveraineté économiques.

Ce concept, une fois adopté d'une manière concrète, devrait avoir d'autres impacts positifs sur les différents volets du vécu quotidien dont notamment la sauvegarde de l'identité culturelle tout en favorisant l'esprit de solidarité entre les membres de la société ainsi que la consolidation du sentiment d'appartenance.

A noter, également, qu'en consommant tunisien, l'économie nationale gagne énormément dans la mesure où cela se répercute sur le volume des importations génératrices de dépenses considérables, plus précisément en devises fortes et nuirait à la résilience des produits locaux.

Dans le même ordre d'idées, l'Iace recommande, dans son étude, un étiquetage systématique et bien visible des produits nationaux sans oublier la tenue de véritables campagnes de sensibilisation mettant en exergue les bienfaits du «Made in Tunisia», d'où l'impératif de l'établissement d'une sorte d'alliance entre les divers intervenants en la matière, à savoir notamment les producteurs, les distributeurs et, bien entendu, les pouvoirs publics.

C'est dire qu'un travail de fond est obligatoire afin d'initier un changement profond des mentalités et autres habitudes de consommation dans le sens d'une émergence de ce qu'on peut appeler «un patriotisme économique éclairé», ce qui aide au rejet de la notion de «consommateur universel» encouragée par la mondialisation ayant conduit à l'idée de la standardisation des goûts.

Consommer tunisien entre, aussi, dans le cadre de l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire dont la réalisation est un facteur de sécurité alimentaire, devenue un symbole de la souveraineté nationale pour bon nombre de pays dont, bien évidemment, la Tunisie.

L'appel est lancé, donc, pour la promotion de la production et la consommation locales afin de répondre aux enjeux de sécurité alimentaire et relever les défis économiques, sociaux et environnementaux tout en constituant un puissant levier destiné à soutenir l'emploi et à préserver notre identité.