Tunisie: De tout coeur, Hamza Fennira court 1000 km pour les enfants malades du coeur - 100 000 dinars déjà collectés

C'est une aventure hors norme que vient d'achever Hamza Fennira, un passionné de course à pied animé par une cause bien plus grande que le chrono : lever des fonds pour le service de cardiologie pour enfants ouvert récemment à l'hôpital Béchir Hamza de Bab Sâadoun.

Pendant plusieurs semaines, il a traversé la Tunisie du nord au sud, enchaînant les étapes à un rythme soutenu, seul face à la route et aux éléments.

Au total, près de 1000 kilomètres avalés, portés par un objectif altruiste : transformer chaque foulée en espoir pour les enfants atteints de pathologies cardiaques.

Un défi sportif, un combat humain

Ce projet, mûrement préparé, organisé en collaboration avec l'association ONE DAY ONE DREAM, s'est inscrit dans une logique de sensibilisation autant que de collecte. À chaque étape, Hamza Fennira a rencontré des habitants, (point de responsables ou si peu !) , rappelant que derrière les statistiques, il y a des vies, des sourires et des familles en attente d'un souffle d'espoir.

« Quand on court pour une cause comme celle-ci, la douleur devient secondaire », confie-t-il. « Je voulais que ces kilomètres aient un sens. »

L'initiative a permis de récolter plus de quelque 103 mille dinars, une somme qui contribuera à l'acquisition d'équipements de pointe ou encore à l'amélioration des conditions d'accueil au sein du service de cardiologie.

Un message au-delà du sport

Au-delà de la prouesse athlétique, cette traversée solidaire rappelle le rôle crucial que peut jouer le sport dans les mobilisations citoyennes. L'engagement de Hamza Fennira incarne une forme de militantisme moderne où la performance devient un vecteur de générosité et d'impact social.

Son périple s'est achevé dans l'émotion générale, sous les applaudissements d'un public rassemblé devant l'hôpital, là où tout avait commencé. Un dernier kilomètre, symbole d'une boucle bouclée, mais aussi d'un avenir que l'on espère désormais un peu plus serein pour les jeunes coeurs concernés.