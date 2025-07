Tunisie: CAB - Tri dans l'effectif - Ça bouge !

Des départs pour des joueurs qui ne donnent plus le plus.

En ce début de préparation, les choses commencent à bouger concernant l'effectif cabiste. En effet, l'attaquant Zied Aloui, recruté tardivement la saison passée, est sur le départ selon une source proche du club. Un accord serait trouvé pour une séparation à l'amiable. Quant à Achraf Krir qui a fait l'objet, lors de l'exercice précédent, de critiques répétées, il est également partant. Mais là, le gardien « jaune et noir» est lié par un contrat qui prend fin en juin 2026.

Une formule devrait être trouvée dans les plus brefs délais pour lui permettre de changer d'air. En revanche, l'ex- joker bizertin Yassine Kchok, resté loin des stades la saison dernière pour des raisons qu'on peut qualifier « d'incompatibilité d'intérêt » avec le comité directeur, pourrait revenir à de meilleurs sentiments les jours à venir et réendosser le maillot du CAB.

Le défenseur Yassine Kchok n'est autre que le frère de Slimane et le fils de Mohamed Salah Kchok, tous trois enfants du CAB et tous trois défenseurs...

Les pugilistes récompensés !

La section de boxe s'est distinguée en cette fin de saison remportant des titres de champion mérités quand on connaît le sérieux manifesté tout au long de la saison. Il y a quelques jours, à Tunis, les pugilistes Mohamed Aziz Dhaouadi et Abderrahman Ferjani ont été sacrés champions de Tunisie respectivement dans les catégories des 48 kg et 86 kg en battant Belgacem Belgacem du Club de Kébili et Walid Tlili d'Hammam-Lif.

Dans le même temps, Issam Lachhab a remporté le titre de vice-champion dans la catégorie des 57 kg.

Une autre grande satisfaction pour la boxe cabiste est ce trophée de championne d'Afrique réussi par Lina Dhaouadi qui défendra également le titre de championne de Tunisie dans les prochains jours à Gafsa. Le président de cette discipline Hatem Ayari et le coach Ali Matri ne peuvent être qu'heureux de ces distinctions.

Le CSFB aussi...

Dans la même foulée, les minimes du Club Sportif Féminin de Bizerte viennent de remporter le doublé en basket-ball. Les basketteuses de Bizerte ont toujours brillé par le passé et pas uniquement dans cette catégorie.

Les séniors l'ont été pendant de longues saisons. Seulement, le manque de moyens matériels les ont fait éclipser ces derniers temps de l'échiquier sportif, plus précisément en basketball. Espérons les voir revenir le plus rapidement possible !