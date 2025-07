Tunisie: La position de Saïed rappelée à la conférence (FfD4) de Séville - Pour un système financier mondial plus transparent et plus équitable

Comme indiqué, à maintes reprises sur ces mêmes colonnes, la Tunisie continue à confirmer sa présence sur la scène régionale et internationale dans les différents domaines dont notamment les secteurs socioéconomique et sécuritaire où l'Armée nationale joue un rôle essentiel aux côtés des autres départements gouvernementaux en vue de consacrer l'oeuvre de développement durable et global.

En effet, dans l'allocution prononcée à la 4e conférence internationale onusienne sur le financement du développement (FfD4) qui se tient à Séville (Espagne), la Cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani Zenzri, a réitéré l'appel du président de la République, lors de sa participation au Sommet de Paris en 2023, tenu sous le slogan «Pour un nouveau pacte financier mondial», en faveur de la mise en place d'un véritable partenariat pour l'édification d'un monde bénéficiant à toute l'humanité dans un cadre mu par la justice et l'équité.

Bon à rappeler à ce propos que le Président Kaïs Saïed avait souligné, à cette occasion, que ce système ne peut être fondé en se basant sur des accords obsolètes ayant aggravé le gap numérique et de développement entre le Nord et le Sud.

La Cheffe du gouvernement a tenu à rappeler, également, l'appel de la Tunisie à l'occasion du Sommet de l'Avenir tenu à New York en septembre 2024, dans le cadre de la 79e Assemblée générale des Nations Unies, pour une nouvelle approche de coopération internationale, basée sur la souveraineté nationale et la restructuration du système de financement mondial, afin qu'il soit plus transparent et plus équitable, notamment envers les pays en voie de développement.

Tout en précisant que la Tunisie opte, résolument, pour une stratégie nationale basée sur une approche intégrée privilégiant deux principaux axes, en l'occurrence l'émergence d'une économie résiliente et d'un État social, la Cheffe du gouvernement a mis l'accent sur la volonté du pays à définir des stratégies nationales en fonction de ses capacités et selon sa vision, tout en étant ouvert aux avis et propositions de ses partenaires dans le cadre d'une coopération égalitaire et fondée sur l'équité et sur le respect de la souveraineté nationale.

Elle a insisté, surtout, sur la nécessité de changer l'action collective multilatérale, dans cette phase actuelle, en faveur de la mise en oeuvre de réformes audacieuses du système de financement mondial afin de faire instaurer les attributs de la stabilité, de la paix et de la croissance dans le monde.

En ces mêmes moments et dans le cadre du renforcement du partenariat positif et de la consolidation des priorités communes en matière de sécurité méditerranéenne et de stabilité régionale, de hauts responsables militaires tunisiens ont participé au sommet des forces maritimes africaines 2025.

Ainsi, par cette participation, la Tunisie met en valeur son rôle en tant que porte d'entrée entre les deux continents européen et africain et la région névralgique du Moyen-Orient., Les discussions menées à cette occasion, ont permis d'examiner la coopération en matière de formation, tout en mettant en exergue le rôle positif et fiable de notre pays dans la lutte contre le terrorisme, la défense maritime et les initiatives de maintien de la paix.

Bon à mentionner la déclaration du général de division Robert B. Sofge Jr, commandant de Marforeur/AF, concernant la place de la Tunisie qui reste, selon ses propres termes, "l'un des partenaires les plus cohérents et les plus compétents en Afrique du Nord tout en étant marqué par un dévouement au développement professionnel à la résilience démocratique et à la coopération régionale».

En résumé, les observateurs sont conscients du rôle constructif joué par notre pays sur l'échiquier d'Afrique du Nord, de la Méditerranée, du Proche-Orient, d'Afrique et du monde arabe grâce à la sagesse et à l'approche menée par l'Etat conduit par le Président Kaïs Saïed dont la vision en faveur d'un monde nouveau est hautement appréciée.