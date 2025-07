Algérie: Réunion du gouvernement - Poursuite du suivi des grands projets structurants et examen de dossiers sectoriels

Alger — Le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, a présidé, mercredi, une réunion du Gouvernement consacrée à la poursuite du suivi de la mise en oeuvre des grands projets structurants ainsi qu'à l'examen de plusieurs dossiers relatifs à divers secteurs, indique un communiqué des services du Premier ministre, dont voici le texte intégral:

"Le Premier ministre, Monsieur Nadir Larbaoui a présidé, ce mercredi 2 juillet 2025, une réunion du Gouvernement consacrée à la poursuite du suivi des grands projets structurants, notamment à l'examen de l'état d'avancement du projet de Gara Djebilet, dans son volet industriel et la ligne ferroviaire minière reliant Béchar à Tindouf et Gara Djebilet sur une distance de 950 km. Ce projet est considéré comme un levier majeur de développement d'une industrie sidérurgique nationale intégrée, s'inscrivant dans la vision stratégique de Monsieur le président de la République pour la valorisation des ressources naturelles nationales.

Le Gouvernement a également entendu une communication relative à plusieurs projets visant à améliorer la qualité des services de communications électroniques et la couverture du territoire national, à travers le renforcement des infrastructures, notamment la sécurisation du système des câbles sous-marins et le renforcement des capacités nationales dans le domaine des communications électroniques, pilier essentiel de la transformation numérique.

Par ailleurs, et dans le cadre des préparatifs de la prochaine année universitaire 2025-2026, le Gouvernement a examiné un ensemble de mesures relatives à la gestion et à l'amélioration des œuvres universitaires au profit des étudiants, en vue de créer les conditions propices au bon déroulement de la prochaine année universitaire.

Enfin, le Gouvernement a passé en revue les efforts déployés pour améliorer les conditions du trafic maritime et aérien durant la saison estivale, et ce, à travers l'amélioration de la qualité des services fournis dans les différents aéroports et ports afin d'assurer une prise en charge optimale des voyageurs, notamment des membres de notre communauté nationale à l'étranger, tout en invitant l'ensemble des acteurs des secteurs concernés à veiller au strict respect des horaires, à intensifier les efforts et à mettre en œuvre des mesures rigoureuses pour garantir la qualité des services, améliorer les conditions d'accueil des navires et des passagers, et réduire les délais liés aux procédures administratives et au traitement des marchandises".