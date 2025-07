Algérie: NESDA lance un nouveau site web et une nouvelle plateforme pour faciliter l'accès à l'information et aux services

Alger — L'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (NESDA) a procédé, jeudi à Alger, au lancement de son nouveau site web et de sa nouvelle plateforme numérique, afin de faciliter les procédures d'étude des dossiers d'extension d'activités et leur suivi à distance au profit des porteurs de projets, garantissant ainsi davantage de fluidité et de flexibilité dans l'accès à l'information et aux services.

La cérémonie de lancement, organisée au siège de l'Agence, a été présidée par le directeur général de la "NESDA", Bilal Achacha, en présence du cadre au ministère de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, chargée de la promotion et du développement des micro-entreprises, Mme Sandra Saibi, représentant le ministre du secteur, ainsi que de nombreux directeurs d'entreprises économiques et cadres de l'Agence, et ce dans la cadre de la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance (5 juillet).

Le nouveau site web de la NESDA vise à améliorer l'expérience utilisateur en facilitant l'accès aux informations et aux services via un espace interactif permettant aux porteurs de projets de poser leurs questions et de recevoir des explications grâce à "Nesda Agent", un assistant virtuel reposant sur l'intelligence artificielle.

Le site a également été enrichi en contenu juridique et au niveau de l'espace services, avec notamment le service "My Project" dédié aux porteurs de projets désirant élargir ou diversifier leurs activités.

Ce service permet d'enregistrer les demandes et d'en assurer le suivi à distance, avec des notifications automatiques à chaque étape du traitement, contribuant ainsi à simplifier les procédures et à assurer davantage de transparence.

Dans ce contexte, il a été procédé à la création d'une nouvelle plateforme de formation à distance pour assurer des formations de qualité aux porteurs de projets, avec un encadrement assuré par des experts spécialisés et la possibilité de suivre les étapes de formation jusqu'à l'obtention du diplôme final par voie électronique.

Dans une déclaration à la presse, le DG de NESDA, M. Achacha a souligné que "la numérisation constitue un outil central dans la simplification des procédures liées à la formation, au financement et à l'accompagnement", ajoutant que "l'objectif pour cette année est de financer quelque 10.000 micro-entreprises mais aussi de poursuivre la réforme du dispositif et l'amélioration de sa performance".

Pour sa part, Mme Saibi a précisé que le lancement de la plateforme "My Project" s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de numérisation des différents secteurs, en vue de faciliter l'étude des dossiers et d'assurer un échange en temps réel des données entre les organismes concernés, et partant consacrer la transparence et améliorer les services destinés aux citoyens.

En marge de cette rencontre, des exemples de projets réussis ayant bénéficié du soutien de l'Agence ont été présentés, et nombre de ses cadres et employés ont été honorés.