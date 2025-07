Egypte: Le ministère des AE salue la nomination de Mohamed Idriss comme représentant permanent de l'UA auprès de l'ONU

Le ministère des Affaires étrangères et de l'Emigration a salué la nomination de l'ambassadeur Mohamed Idriss au poste de représentant permanent de l'Union africaine (UA) auprès des Nations Unies et chef de la Mission de l'Union africaine à New York.

Le ministère que cette décision prise par le président de la Commission de l'Union Africaine Mahamoud Ali Youssouf, traduit la confiance et l'estime dont jouit la diplomatie égyptienne auprès des institutions régionales et internationales ainsi que sa grande expérience dans des domaines comme la paix, la sécurité et le développement sur le continent africain.

Cette nomination vient couronner la brillante carrière de ce diplomate qui a déjà occupé plusieurs postes diplomatiques de haut niveau notamment celui de Représentant permanent de l'Égypte auprès des Nations Unies à New York, Ambassadeur d'Égypte en Éthiopie et Représentant permanent auprès de l'Union africaine.

M.Idriss est actuellement membre du Groupe des Sages, nommé par le Secrétaire général de l'ONU pour examiner le dispositif de consolidation de la paix de l'ONU.

Cette décision va permettre de promouvoir le rôle de l'Égypte en faveur de l'action africaine commune, a indiqué le ministère, rappelant les efforts conduits actuellement par l'Égypte pour renforcer la coopération entre l'Union africaine et les Nations Unies et relancer les efforts de maintien et de consolidation de la paix sur le continent africain, et ce via son adhésion actuelle au Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine, et grâce au leadership du président Abdel Fattah El-Sissi dans la reconstruction et le développement post-conflit en Afrique, et à sa présidence du Comité directeur des chefs d'État et de gouvernement de l'Agence de développement de l'Union africaine (NEPAD).