Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 04 juillet 2025

revue de presse

Mali : Goïta maintenu pour 5 ans renouvelables, et éligible (CNT)

Le Conseil national de Transition (CNT) malien a voté, jeudi 3 juillet, à l’unanimité le projet de révision de la Charte de la Transition lors de sa session plénière. Les 131 membres présents ont tous approuvé le texte, sans voix contre ni abstention, après un processus d’examen détaillé par les commissions compétentes, a constaté APA.

La révision apporte des changements significatifs au cadre juridique de la transition. La Constitution du 22 juillet 2023 devient officiellement la norme juridique suprême, s’imposant à la Charte en cas de conflit entre les deux textes.

La durée de la transition est désormais établie à cinq années, avec possibilité de renouvellement sans limite fixée. Cette disposition vise à « garantir la stabilité jusqu’à la pacification complète du territoire », selon les termes du texte adopté. Des élections anticipées restent envisageables si la situation sécuritaire le permet. (Source apanews)

Le Maroc ouvre sa Gaming Expo pour se placer en leader des jeux vidéo en Afrique

À Rabat s'est ouverte mercredi 2 juillet la deuxième édition de la Morocco Gaming Expo. Ce salon dédié aux jeux-vidéos a lieu jusqu'à dimanche 6 juillet.

Il est organisé par le ministère de la Culture, qui a lancé une stratégie nationale il y a quelques mois pour booster l'industrie du gaming dans le royaume. Levier d’emploi, d’innovation et de rayonnement culturel, le Maroc nourrit de grandes ambitions pour ce secteur, où tout reste à faire sur le continent africain.

Des robots distributeurs de bouteilles d’eau, une décoration futuriste tout en néons. Au Palais des Sports de Rabat, le jeu vidéo marocain veut se présenter sous son meilleur jour. (Source RFI)

Afrique du Sud : La coalition gouvernementale à couteaux tirés

Alors que l'Afrique du Sud a célébré mardi le premier anniversaire de la formation du gouvernement d'unité nationale (GNU), la coalition formée de 10 partis continue de se déchirer.

L’Alliance démocratique (DA) a porté plainte le même jour contre la ministre de l'Enseignement supérieur, Nobuhle Nkabane pour corruption.

Ils l'accusent plus précisément d'avoir menti au Parlement afin de nommer de manière « frauduleuse » des personnes liées à l'ANC aux conseils d'administration de structures éducatives. (Source Africanews)

Cameroun : Une croissance économique en hausse de 3,5 % en 2024, portée par l’agriculture et les services

Le Cameroun a enregistré un taux de croissance de 3,5 % en 2024, principalement grâce à la vigueur retrouvée de son secteur primaire et au dynamisme des services. Ce chiffre, publié par l’Institut national de la statistique, marque une reprise modérée dans un contexte économique régional tendu, porté notamment par la hausse des exportations agricoles et les bonnes performances du tertiaire.

La croissance du dernier trimestre 2024 a été particulièrement tirée par une hausse de 1,3 % du secteur primaire, stimulée par la filière bois et les cultures de rente comme le cacao, dont le prix a connu une embellie sur les marchés internationaux. Le secteur tertiaire a lui aussi joué un rôle important, affichant une progression de 3,6 % grâce aux services de communication, à l’hôtellerie-restauration, aux services financiers et aux activités administratives. (Source Africapresse)

Angelique Kidjo : 1ère étoile africaine sur le Hollywood Walk of Fame

Angélique Kidjo, la légendaire chanteuse béninoise et multi‑récompensée (5 Grammy Awards), entre dans l’histoire. Elle devient la première artiste africaine à obtenir une étoile sur le prestigieux Hollywood Walk of Fame.

L’annonce officielle de la sélection pour la Walk of Fame Class of 2026 a été faite lors d’une conférence organisée par la Hollywood Chamber of Commerce à Ovation Hollywood, à Los Angeles. Cette cérémonie a eu lieu le 2 juillet 2025 alors que le conseil d’administration avait initialement validé les nominations le 25 juin dernier. (Source beninwebtv)

Afrique : Rôle de la jeunesse dans la construction de l’AES

Retour sur le premier forum des jeunes de l’Alliance des Etats du Sahel qui s’est récemment clôturé au Niger. Les participants étaient conviés à Niamey pour prendre part à des réflexions sur l’intégration régionale de la jeunesse notamment. A l’heure où le continent compte plus de 200 millions d’habitants âgés de 15 à 24 ans, l’AES se montre déterminée à faire des jeunes un véritable moteur de développement économique.

« Repenser l’intégration régionale, rôle de la jeunesse dans la construction de l’AES ». Tel était le thème du premier forum consacré aux jeunes au sein de l’Alliance des Etats du Sahel. Outre la présence d’officiels nigériens, burkinabés et maliens, l’événement a aussi vu la participation de délégations togolaises et tchadiennes. A l’issue de deux jours de discussions tenues à Niamey, le forum a débouché sur la signature de la déclaration de Niamey avec à la clé, plusieurs initiatives en faveur des jeunes. (Source Africa 24)

Est de la RDC : Des experts de l’ONU parlent d’annexion

Alors que la République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé un accord de paix la semaine dernière à Washington, un nouveau rapport d'experts de l'Onu présente de nouvelles preuves de l'implication du Rwanda dans les combats dans l'est de la RDC.

Ces combats ont abouti il y a plus de cinq mois à la prise des villes de Goma et Bukavu, respectivement chefs-lieux des provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu. Des zones désormais sous contrôle de la rébellion de l'AFC-M23 dont le coordonnateur, Corneille Nangaa, est isolé par le Rwanda selon le rapport des experts de l'ONU. (Source Deutsche Welle)

Le Fonds Tinga électrifie les foyers togolais

Le gouvernement poursuit sa politique d’inclusion énergétique avec la relance de la campagne de branchements à faible coût dans le cadre du Fonds Tinga, une initiative phare en faveur des populations rurales.

À travers ce programme, les ménages peuvent bénéficier d’un branchement électrique pour seulement 1 000 Fcfa, grâce à une formule accessible baptisée « branchement Lafia ».

La Compagnie d’Énergie Électrique du Togo (CEET), partenaire opérationnel du projet, a d’ores et déjà redéployé ses équipes sur le terrain pour l’enregistrement et la mise en œuvre des raccordements. (Source togonews)

Gabon : Falk Oyinamono, nouveau visage de la mode décalée !

C’est un nouveau visage et une nouvelle allure qui se dessinent dans le monde de la mode africaine, notamment celle du Gabon. Falk Oyinamono, un jeune styliste gabonais, évolue actuellement à Cotonou au Bénin depuis trois ans. Il s’y est d’ailleurs très vite placé comme un acteur de référence. Avec des modèles uniques et créatifs, il apporte un vent nouveau dans ce milieu.

Falk Otha Oyinamono de son nom complet est né en septembre 2001. Il est un mannequin professionnel et styliste. Il s’est très vite intéressé à tout ce qui est mode et tissus. Depuis ses dix ans, il s’est découvert une passion, en définissant les vêtements de sa maman pour en faire ses propres tenues. Après avoir fait vivre les podiums gabonais de sa prestance de mannequin, il s’est concentré sur son premier amour, le stylisme. Et depuis, le fil et l’aiguille sont devenus ses meilleurs amis. (Source GabonMediaTime)

Summer League 2025 : Babacar Sané rejoint les Timberwolves

L’international sénégalais Babacar Sané continue sa progression vers les sommets du basketball mondial. À 21 ans, l’ailier formé à la NBA Academy a été retenu pour participer à la NBA Summer League 2025 sous les couleurs des Minnesota Timberwolves, selon une information relayée par JolofSport. Cette prestigieuse compétition estivale se déroulera du 10 au 20 juillet à Las Vegas.

Sané n’est pas un inconnu dans l’univers de la franchise de Minneapolis. Il a récemment bouclé la saison 2024-2025 avec l’Iowa Wolves, l’équipe affiliée en G-League des Timberwolves, confirmant ainsi son intégration progressive dans l’écosystème NBA. (Source Le Soleil)