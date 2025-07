Afrique: FILO 2025 - Les préparatifs d'une édition historique sous le signe de la souveraineté culturelle

Le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a procédé ce jeudi 03 juillet 2025, à la Bibliothèque nationale du Burkina, au lancement officiel des préparatifs de la 18e édition de la Foire Internationale du Livre de Ouagadougou (FILO).

C'était à l'occasion d'une conférence de presse présidée par le Secrétaire général du ministère, Bètamou Fidèle Aymar TAMINI. Prenant la parole, le SG a indiqué que la 18e édition, qui marque le 25e anniversaire de la biennale, se tiendra du 25 au 30 novembre 2025, et sous le Très haut patronage de Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, Président du Faso, Chef de l'État.La FILO 2025 aura pour thème « Livre, identités culturelles et souveraineté nationale ». Un choix qui, selon les autorités du MCCAT, s'inscrit dans le contexte actuel de revalorisation des repères culturels et de reconquête de l'identité nationale.

« Dans un monde en pleine mutation, le livre reste l'un des derniers remparts contre l'oubli, la standardisation et l'effacement des mémoires collectives. Il est un instrument de résistance, de résilience et de renouveau », a confié le Secrétaire général dans sa déclaration liminaire.

A noter que plusieurs innovations ont été annoncées.

Pour cette édition qui coïncide avec le jubilé d'argent de l'évènement, le SG, par ailleurs Président du Comité national d'Organisation a annoncé un programme très riche et reinventé.

En effet, la durée de la FILO passe exceptionnellement de trois à cinq jours, afin d'élargir l'audience et de donner plus de visibilité aux activités proposées.

Aussi, le nombre de Grands Prix du Livre passe de six à dix, avec la création de quatre nouvelles distinctions, notamment : le Grand Prix de la littérature de jeunesse ; le Grand Prix de la critique littéraire journalistique ; le Grand Prix de la critique littéraire scientifique ; et le Grand Prix AES de l'intégration.

En outre, la Bibliothèque nationale a été choisie comme site principal de la foire, en hommage à l'histoire littéraire du Burkina Faso. L'Université Joseph KI-ZERBO et la Médiathèque municipale de Ouagadougou accueilleront également des activités en parallèle.

Dans une volonté de renforcer l'appropriation du livre par les jeunes générations, il est prévu entre autres : l'organisation des olympiades littéraires dans les universités et instituts supérieurs et leur élargissement au niveau secondaire à l'ensemble des 13 régions du pays ; et la tenue d'ateliers d'écriture en langues nationales, notamment en mooré et en dioula, à destination des jeunes.

Malgré le contexte national marqué par l'insécurité et des défis socio-économiques majeurs, les premiers responsables du MCCAT affichent une volonté ferme de maintenir la FILO comme espace de dialogue, de créativité et d'affirmation culturelle. Le Secrétaire général a également soutenu que cette édition est celle de la résilience.<

Il a par ailleurs rappelé que la réception des candidatures pour les Grands Prix a débuté et est en cours jusqu'au 30 juillet 2025, et les inscriptions pour les stands d'exposition sont également ouvertes, dans la limite des places disponibles. «Cette FILO 2025 doit être un moment de retrouvailles avec notre histoire, nos langues, nos écrivains, nos imaginaires. C'est un appel à la jeunesse, aux enseignants, aux artistes et à toute la société à faire du livre un outil de transformation sociale », a-t-il conclu.