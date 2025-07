Afrique: CAN Féminine 2024 - Une 13e édition de feu au Maroc

La 13e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Féminine CAF TotalEnergies, qui s'ouvre ce 5 juillet au Maroc, s'annonce comme l'une des plus spectaculaires de l'histoire.

À domicile, les Lionnes de l'Atlas rêvent d'une revanche, deux ans après une finale perdue en apothéose. En face, l'Afrique du Sud défendra sa couronne avec la détermination d'un champion désormais attendu à chaque tournant. Les Super Falcons du Nigeria, neuf fois titrées, entendent reconquérir leur trône. Et autour de ce trio historique, une meute d'équipes ambitieuses et aguerries, prêtes à bousculer l'ordre établi. Plus aucune formation n'arrive dans l'anonymat : cette CAN Féminine ne comptera aucun rookie. L'heure est à la maturité collective et aux ambitions affirmées.

Messieurs, dames, la Coupe d'Afrique des Nations Féminine CAF TotalEnergies, Maroc 2024, c'est demain.

L'Afrique du Sud, une couronne à conserver

À Rabat, en juillet 2022, les Banyana Banyana ont mis fin à une attente de près de trois décennies. Finalistes malheureuses à quatre reprises, elles ont enfin soulevé le trophée continental grâce à un collectif soudé et une discipline tactique exemplaire. Desiree Ellis, leur entraîneure, a été portée en icône nationale, et des joueuses comme Hildah Magaia, Jermaine Seoposenwe ou Andile Dlamini ont conquis les coeurs.

Mais revenir en championne, c'est accepter une pression nouvelle. Toutes les nations voudront faire tomber la reine en titre. L'Afrique du Sud en est consciente, et devra composer avec un groupe en partie renouvelé, entre l'expérience des cadres et l'intégration de jeunes talents. Sa CAN sera scrutée, sa moindre faille exploitée.

Le Maroc, une revanche à domicile

En 2022, les Marocaines ont marqué l'histoire en atteignant la finale, une première pour un pays nord-africain. Ghizlane Chebbak, élue meilleure joueuse du tournoi, et ses coéquipières avaient séduit par leur jeu offensif et leur capacité à gérer la pression du public. Le Prince Moulay Abdellah avait affiché complet à plusieurs reprises, avec un pic à 50 000 spectateurs en finale -- du jamais vu.

Deux ans plus tard, le Maroc veut transformer l'essai. Le pays a consolidé ses bases : la professionnalisation du championnat, la régularité des clubs en compétitions interclubs et l'émergence de nouvelles joueuses. Avec l'appui de son public, la sélection dirigée par Jorge Vilda, champion du monde 2023 avec l'Espagne, vise clairement le titre. Une deuxième finale de suite ne suffirait plus.

Le Nigeria, une mission à accomplir

La Mission X est lancée ! Bousculées dès la phase de groupes en 2022, puis éliminées en demi-finale par le Maroc aux tirs au but (1-1, 5-4), elles avaient quitté le tournoi sur une note amère. Cette CAN 2024 est pour elles l'occasion de remettre les pendules à l'heure. Neuf fois championnes, les Nigérianes n'ont jamais enchaîné deux éditions sans titre. L'orgueil, la tradition et le talent plaident pour un retour au sommet.

Et ce Nigeria garde des arguments : Chiamaka Nnadozie dans les buts, Rasheedat Ajibade et Toni Payne au milieu, ou encore l'insatiable Asisat Oshoala en attaque. Sous la houlette de Justin Madugu, le groupe veut prouver qu'il a appris de ses erreurs.

Des nations plus aguerries, plus affamées

Cette édition 2024 sera la première sans équipe néophyte. Aucun invité surprise, aucune sélection novice. Chaque nation présente a déjà participé à une CAN, et entend bien ne plus jouer les figurantes.

La RD Congo signe son retour après 13 ans d'absence, avec un groupe jeune et puissant comptant notamment sur Merveille Kanjinga. La Zambie, demi-finaliste en 2022, et présente lors du dernier Mondial, est portée par une génération dorée menée par Barbra Banda.

Le Botswana, révélation du précédent tournoi, arrive avec de l'expérience et un sens du jeu affirmé avec Alex Malete aux manettes.

Le Sénégal, qualifié pour la deuxième fois d'affilée, veut franchir le cap des quarts. La Tunisie, solide en qualifications, rêve d'une première demi-finale.

L'Algérie et le Mali, deux grandes nations de football, reviennent avec plus de moyens et d'ambition. Le Ghana, absent en 2022, n'a qu'un objectif : retrouver sa place parmi les grandes. Et la Tanzanie, représentante du CECAFA, a prouvé qu'elle n'avait plus peur de personne.