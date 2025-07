Afrique: Liquify obtient 1,5 million de dollars pour offrir le financement sur facture aux exportateurs africains

TLDR

La fintech ghanéenne Liquify a levé un fonds d'amorçage de 1,5 million de dollars pour développer sa plateforme numérique de financement de factures destinée aux PME exportatrices africaines.

Le tour de table a été mené par Future Africa, avec la participation de Launch Africa, 54 Collective, Digital Africa, Equitable Ventures et d'autres investisseurs stratégiques.

Depuis son lancement en version bêta à la fin de l'année 2024, la plateforme a traité plus de 150 transactions totalisant un volume de facturation de 4 millions de dollars

La fintech ghanéenne Liquify a levé un fonds d'amorçage de 1,5 million de dollars singapouriens pour développer sa plateforme numérique de financement de factures destinée aux PME exportatrices africaines. La levée de fonds a été menée par Future Africa, avec la participation de Launch Africa, 54 Collective, Digital Africa, Equitable Ventures et des investisseurs providentiels stratégiques. Liquify a également obtenu un soutien financier de la part d'Emerald Africa.

Fondée en 2023 par Nadya Yaremenko et Alberta Asafo-Asamoah, Liquify exploite une plateforme de bout en bout qui permet aux PME africaines de convertir leurs factures d'exportation en fonds de roulement. La solution automatise l'onboarding, le KYC/AML, les vérifications de crédit et le règlement des investisseurs, ce qui permet aux exportateurs de recevoir des paiements en quelques heures.

Depuis son lancement en version bêta fin 2024, la plateforme a traité plus de 150 transactions totalisant 4 millions de dollars en volume de factures. Liquify vise à combler une partie du déficit de financement du commerce en Afrique, qui s'élève à 120 milliards de dollars, en connectant les exportateurs locaux aux capitaux mondiaux à la recherche d'actifs à court terme à faible corrélation.

Le nouveau financement servira à étendre les opérations de Liquify en Afrique subsaharienne, à améliorer ses moteurs de diligence raisonnable et de crédit alimentés par l'IA, et à augmenter le recrutement au sein des équipes chargées des produits et de la réussite des clients.

Points clés à retenir

Les contraintes de liquidité sont l'un des principaux obstacles auxquels sont confrontées les PME exportatrices africaines, dont beaucoup attendent jusqu'à 90 jours pour être payées après avoir expédié leurs marchandises. La plateforme de Liquify offre une alternative en convertissant les factures impayées en capital le jour même.

Cet aspect est essentiel sur un continent où le financement traditionnel du commerce est limité, où les banques sont réticentes à prendre des risques et où les fonds de roulement sont rares. En ciblant cette lacune, Liquify ne fournit pas seulement aux exportateurs un flux de trésorerie opérationnel, mais offre également aux investisseurs institutionnels une nouvelle classe d'actifs à faible risque soutenue par des flux commerciaux réels.

Avec 4 millions de dollars déjà financés en moins d'un an, et une due diligence pilotée par l'IA pour rationaliser la confiance des investisseurs, la startup se positionne à l'intersection de la fintech, du commerce et des marchés de capitaux. Le tour d'amorçage valide le modèle d'entreprise et donne à Liquify la possibilité de s'étendre à d'autres marchés à fort potentiel, notamment l'Afrique de l'Ouest francophone. Liquify pourrait jouer un rôle central dans la réduction du déficit de financement du commerce en Afrique, qui s'élève à 120 milliards de dollars.