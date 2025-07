Ile Maurice: Le 10 août, le pays clignotera pour dire «NON»

Le 10 août, à 20 heures précises, un geste symbolique traversera le pays : des milliers de foyers éteindront et rallumeront leurs lumières à trois reprises. Un acte simple, mais chargé de sens, pour marquer une position claire et collective : dire «NON à la drogue». Cette initiative citoyenne s'inscrit dans la campagne «3 FWA», lancée par DODEKA Ltd à travers son programme social NOE - Nou Oblize Ede.

Plus qu'un simple événement ponctuel, «3 FWA» se veut une mobilisation d'envergure. Elle rassemble, unit et rallume l'espoir. À travers le mot d'ordre «3 fwa pou dir NON ar ladrog», chaque citoyen est invité à devenir un acteur du changement. Le geste est accessible à tous, mais son impact est puissant. Pour Brian Thomson, fondateur de NOE, l'enjeu est vital : «Aujourd'hui, il nous faut une arche moderne pour sauver des vies. Ce geste, aussi simple soit-il, symbolise l'espoir, l'engagement et la solidarité.»

Depuis son lancement en mai, la campagne connaît un élan croissant. Portée sur les réseaux sociaux, notamment via la page Zeness To Ena Valer, elle met en avant des vidéos poignantes qui réunissent artistes, figures publiques, créateurs de contenu et anonymes, tous engagés dans la lutte contre la drogue. Une série d'actions viendra renforcer cette dynamique jusqu'au jour J.

Dès le 2 août, une série de messages forts sera diffusée pendant neuf jours avec, chaque jour, la mise en avant d'une personnalité locale. Un clip musical engagé, écrit et interprété par des artistes mauriciens, viendra donner une voix à la cause. Après le 10 août, une vidéo post-événement rassemblera les moments capturés par les participants à travers le pays. Par ailleurs, 24 roll-up banners seront installés dans des lieux stratégiques, 5 000 flyers distribués dans les écoles, quartiers et lieux publics et une mobilisation active sur les réseaux sociaux viendront maintenir la flamme allumée.

La campagne s'adresse à toutes les franges de la population: jeunes, familles, enseignants, communautés et travailleurs. Chacun peut contribuer, à sa manière. Que ce soit en partageant le message, en organisant une action locale ou simplement en participant au clignotement collectif, chaque geste compte. «Ce que nous construisons ici, c'est un mouvement d'espoir. Une prise de conscience collective», insiste Brian Thomson.

Le rendez-vous est donc donné : ce dimanche 10 août, à 20 heures, Maurice s'illuminera pour envoyer un message clair. Un clignotement, trois fois, comme une lumière qui traverse l'obscurité. Un signal fort contre la drogue. Une île rassemblée dans un même souffle, un même refus.

Pour suivre la campagne et s'y associer, la page Facebook NOE - Nou Oblize Ede regroupe toutes les informations. Les vidéos de sensibilisation sont disponibles sur Zeness To Ena Valer, et plusieurs médias partenaires accompagnent déjà cette mobilisation nationale.

Un clignotement. Un message. Une nation debout. Ce 10 août, soyez la lumière qui dit «NON».