Ile Maurice: Regards croisés sur l'avenir de l'immobilier

Plus de 300 professionnels du secteur immobilier se sont réunis à l'hôtel InterContinental, à Balaclava, le 26 juin pour la troisième édition du forum API Mauritius. L'événement, organisé par API Events, s'est tenu autour du thème A Resilient Dawn, avec pour objectif d'examiner les transformations en cours et de favoriser les échanges entre les différents acteurs de la filière.

Des investisseurs, promoteurs, représentants d'institutions financières, cabinets de conseil, gestionnaires de fonds de pension et responsables publics, venus de Maurice et de plusieurs pays africains, ont pris part aux discussions. Le forum a permis d'aborder les effets des changements économiques, technologiques et environnementaux sur le secteur immobilier.

Au cours de la journée, plusieurs thématiques ont été traitées, notamment les partenariats de co-développement, l'introduction de l'intelligence artificielle dans la gestion des biens, les modèles de logement en évolution ainsi que les perspectives liées à la finance verte. Les mesures budgétaires récentes et leur impact sur le secteur ont également été évoqués.

Par ailleurs, des sessions thématiques ont été consacrées aux segments hôtelier, résidentiel et commercial. Les intervenants se sont penchés sur les projets mixtes et intergénérationnels, la régénération urbaine ainsi que l'intérêt que suscite Maurice auprès des investisseurs étrangers. Un échange entre Sydney Pierre, junior minister au Tourisme, et Kevin Teeroovengadum, expert du secteur, a permis de discuter des évolutions attendues dans le domaine touristique. Il y a notamment été question des éléments influençant l'attractivité de la destination et des ajustements envisagés dans l'offre hôtelière.

Le programme comprenait également des présentations sur le marché immobilier africain ainsi que sur les nouvelles approches d'investissement dans des domaines tels que la logistique, le logement étudiant ou encore les obligations vertes. Enfin, plusieurs tables rondes ont permis d'approfondir les enjeux liés à la croissance durable à l'horizon 2040, à l'urbanisme, aux effets de l'intelligence artificielle sur la chaîne de valeur ainsi qu'aux conséquences des tensions géopolitiques au Moyen-Orient sur les flux d'investissement dans l'immobilier et l'hôtellerie à Maurice