document

Le conseil d'administration du Fonds monétaire international (FMI) a achevé aujourd'hui les deuxièmes revues de l'accord de 36 mois au titre de la facilité élargie de crédit (FEC) et de l'accord au titre de la facilité pour la résilience et la durabilité (FRD). Les accords au titre de la FEC et de la FRD ont été approuvés par le conseil d'administration du FMI en juin 2024 (voir PR24/232). Les autorités ont consenti à la publication du rapport des services du FMI préparé pour la présente revue.[1]

L'achèvement des revues ouvre la voie au décaissement immédiat de 36,66 millions de DTS (environ 50 millions de dollars) au titre de l'accord FEC et de 40,732 millions de DTS (environ 56 millions de dollars) au titre de l'accord FRD.

Madagascar a été frappé par une myriade de chocs cette année, notamment des phénomènes météorologiques et un double choc extérieur : réduction de l'APD (d'environ 1 % du PIB) et relèvement des droits de douane américains (à 47 % initialement). Cette évolution pèserait sur la croissance, compte tenu de la forte dépendance du pays à l'égard des aides financières extérieures et de l'exposition du secteur de la vanille et de l'industrie textile au marché américain. En 2025, la croissance serait inférieure aux prévisions préalables, à 4 %.

Le déficit du compte courant s'est creusé pour atteindre 5,4 % du PIB en 2024, en raison de la faible performance de certains sous-secteurs miniers ; il devrait encore augmenter (à 6,1 % du PIB) cette année, dans un contexte de perspectives difficiles pour l'industrie textile et le secteur de la vanille.

Les résultats du programme ont été satisfaisants : tous les critères de performance quantitatifs à fin décembre 2024 ont été remplis et trois des quatre objectifs indicatifs ont été atteints. La croissance de M3 s'est située dans les limites de la clause de consultation sur la politique monétaire. Tous les repères structurels de la période considérée, sauf un, ont aussi été respectés. En ce qui concerne la FRD, un nouveau cadre pour la séquestration du carbone forestier qui favorise la participation du secteur privé au reboisement a été adopté et le Fonds National de Contingence pour la gestion des risques de catastrophes est opérationnel.

À l'issue de la réunion du conseil d'administration, M. Nigel Clarke, directeur général adjoint et président par intérim, a fait la déclaration ci-après :

« La performance s'est progressivement améliorée au cours du premier semestre du programme, après des retards liés aux élections municipales ; tous les objectifs quantitatifs à fin décembre 2024, sauf un, ont été atteints et des progrès notables ont été accomplis dans la mise en oeuvre des réformes structurelles. Les récents chocs climatiques et extérieurs nécessitent de redéfinir les priorités en matière des dépenses publiques, de prévoir des mesures de contingence dans l'exécution du budget et de laisser le taux de change agir comme un amortisseur de choc.

« L'adoption récente d'un plan de redressement pour la société publique d'électricité et d'eau (JIRAMA) est un pas dans la bonne direction. Sa mise en oeuvre rapide contribuera à faire face aux perturbations généralisées de l'approvisionnement en électricité des ménages et des entreprises, tout en limitant la dépendance au budget de l'État. La poursuite de la mise en oeuvre du mécanisme automatique de fixation des prix des carburants contribuera également à maîtriser les risques budgétaires tout en mettant en oeuvre des mesures ciblées visant à soutenir les plus vulnérables.

« Il reste essentiel de poursuivre les efforts de mobilisation des recettes intérieures et d'améliorer la gestion des finances publiques et le processus d'investissement public. Les préparatifs à l'avance au titre du projet de loi de finance 2026 permettra une adhésion plus forte des parties prenantes nationales ; Le budget devrait s'inscrire dans une stratégie budgétaire à moyen terme bien articulée, tenant compte de la mise en oeuvre du plan de redressement de la JIRAMA, et crée un espace pour des dépenses de développement essentielles.

« L'inflation a légèrement reculé par rapport au pic atteint en janvier, mais la banque centrale (BFM) ne doit pas relâcher sa politique monétaire tant que l'inflation n'est pas fermement sur une trajectoire baissière. De nouvelles améliorations apportées à la gestion de la liquidité, aux prévisions et à la communication renforceront la mise en oeuvre du cadre de politique monétaire de la BFM, basée sur les taux d'intérêt. Le maintien d'un taux de change flexible contribuera à absorber les chocs extérieurs.

« La mise en oeuvre rapide de la stratégie gouvernementale de lutte contre la corruption (2025-2030), ainsi qu'un plan d'action national pour mettre en oeuvre les principales recommandations du diagnostic de la gouvernance du FMI, amélioreront la transparence et l'état de droit, aideront les autorités à lutter contre la corruption et protégeront les finances publiques.

« L'engagement continu des autorités à mettre en oeuvre leur programme de réformes au titre de la facilité pour la résilience et la durabilité (FRD) soutiendra l'adaptation au changement climatique à Madagascar et complétera l'accord au titre de la facilité élargie de crédit (FEC) en favorisant la résilience économique au sens large. »