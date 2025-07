Afrique de l'Ouest: BRVM - Le titre Filtisac Côte d'Ivoire réalise la meilleure performance du marché des actions pour la seconde journée consécutive

A l'issue de la séance de cotation de ce jeudi 3 juillet 2025, le titre Filtisac (Filatures, Tissages, Sacs Côte d'Ivoire) qui fabrique des emballages pour le stockage, le transport et la manutention, a réalisé, pour la seconde journée consécutive, la meilleure performance du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM).

Le cours de cette valeur est passé de 4 085 FCFA la veille à 4 390 FCFA ce 3 juillet 2025, soit une augmentation de 305 FCFA. Depuis le 1er juillet 2025 où elle cotait à 3 800 FCFA, l'action Filtisac Côte d'Ivoire connait une hausse de 590 FCFA.

La société Filtisac avait réalisé de bons résultats au titre de l'exercice 2024 avec un résultat net après impôts en forte hausse de 504,71% à 18,595 milliards FCFA contre 3,075 milliards FCFA en 2023. La société a décidé de verser au plus tard le 30 septembre 2025, un dividende global brut et une partie de la prime de fusion d'un montant global brut de 28,916 milliards de FCFA à raison de 18,616 milliards de FCFA pour le dividende et 9,600 milliards de FCFA pour la prime de fusion.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Filtisac Côte d'Ivoire (plus 7,47% à 4 390 FCFA), Solibra Côte d'Ivoire (plus 3,96% à 17 975 FCFA), Sonatel Sénégal (plus 3,59% à 25 980 FCFA), Servair Abidjan Côte d'Ivoire (plus 2,99% à 1 720 FCFA) et Bernabé Côte d'Ivoire (plus 2,50% à 1 230 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Coris Bank International Burkina Faso (moins 3,89% à 9 750 FCFA), BOA Côte d'Ivoire (moins 3,27% à 5 920 FCFA), SMB Côte d'Ivoire (moins 2,48% à 8 850 FCFA), AGL Côte d'Ivoire (moins 1,40% à 1 410 FCFA) et BOA Niger (moins 1,25% à 2 375 FCFA).

La valeur totale des transactions s'est rehaussée à 1,218 milliard de FCFA contre 944,098 millions de FCFA la veille.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une hausse de 82,142 milliards, en se situant à 11 886,170 milliards de FCFA contre 11 804,028 milliards de FCFA le mercredi 2 juillet 2025.

Celle du marché des obligations est par contre en baisse de 6,625 milliards, passant de 10 370,188 milliards de FCFA la veille à 10 363,563 milliards de FCFA ce jeudi 3 juillet 2025.

L'indice BRVM Composite a progressé de 0,70% à 308,28 points contre 306,15 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il a gagné 0,83% à 153,68 points contre 152,41 points précédemment. De son côté, l'indice BRVM Prestige a progressé de 0,64% à 131,31 points contre 130,48 points la veille.