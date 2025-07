Gabon: Porteo BTP de l'homme d'affaires Hassan Dakhlallah et BGFI Bank, une alliance parfaite pour la modernisation des routes

Le Palais du Bord de mer a abrité ce 28 juin la cérémonie de signature d'un accord de prêt entre Porteo BTP Gabon et BGFI Bank. Il s'agit d'une convention tripartite impliquant également l'État gabonais et qui vise à financer partiellement les travaux d'aménagement et de bitumage de la route Alembé - Lopé - Carrefour Leroy Mykouyi.

Porteo BTP Gabon et BGFI Bank se donnent la main pour concrétiser les ambitions de l'État gabonais en matière de modernisation des infrastructures routières. En effet, l'axe Alembé - Lopé - Carrefour Leroy Mykouyi, dans la province de l'Ogooué-Ivindo longtemps resté enclavé, avec un accès difficile aux services de base, va arborer dans les prochains mois, un visage neuf. Ceci, à la faveur d'une convention de prêt entre les deux institutions avec la bénédiction du gouvernement gabonais.

Un projet porteur de grands enjeux

Les travaux qui démarrent très prochainement comprennent le terrassement, la stabilisation des sols, le bitumage et l'aménagement des ouvrages hydrauliques. Une attention particulière sera accordée à la durabilité et à la résilience face aux aléas climatiques. « Nous sommes prêts. Les équipes, les matériels et les partenaires sont mobilisés. Le chantier démarrera dans les meilleurs délais pour répondre aux attentes des autorités gabonaises et des populations locales », confirme Mourad Abaoui, Directeur du Pôle Routes de Porteo Group.

Une fois les travaux achevés, la route Alembé - Lopé - Carrefour Leroy Mykouyi permettra de fluidifier la mobilité des biens et des personnes, de faciliter les échanges commerciaux et de stimuler les activités économiques locales, notamment agricoles et forestières. Aussi, permettra-t-elle de créer durablement de la valeur au service des territoires, de l'emploi et de la souveraineté technique tout en favorisant une meilleure intégration régionale.

PORTEO BTP, un partenaire engagé pour des routes modernes

Faut-il le préciser, Porteo est un acteur incontournable du BTP en Afrique. Sa forte présence multisectorielle ainsi que son réseau de filiales spécialisées ont permis de moderniser plusieurs milliers de kilomètres de routes dans divers pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Il emploie également une approche organisationnelle agile inspirée des meilleures pratiques internationales.

Par son expertise hautement sollicitée et le partenariat avec BGFI Bank, l'entreprise met en évidence un modèle de coopération Sud-Sud, où les entreprises africaines prennent de l'initiative. « Ce que nous signons aujourd'hui va bien au-delà d'un contrat. C'est un engagement commun à construire une Afrique des solutions, structurée, connectée et ambitieuse. Nous sommes fiers de contribuer, aux côtés de l'État gabonais et de BGFI Bank, à une dynamique de développement durable au service des territoires et des populations », a déclaré Hassan DAKHLALLAH, Président Directeur Général de Porteo, lors de la cérémonie de signature.

Soulignons que cet accord intervient au lendemain de l'U.S.-Africa Business Summit 2025 tenu à Luanda, en Angola, où plus de 2,5 milliards de dollars d'engagements ont été pris en faveur des infrastructures, de la logistique, de l'énergie et des corridors économiques.