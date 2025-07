Ile Maurice: Repenser la culture d'entreprise pour retenir les talents

Trois experts mauriciens en ressources humaines (RH) lancent un programme inédit baptisé Design the people culture you want to see, première initiative complète dédiée à la transformation de la culture d'entreprise à Maurice. Ce programme ambitionne de repositionner les RH non plus comme simples gestionnaires de processus, mais comme véritables architectes de l'engagement et de la performance organisationnelle.

À travers cette initiative, les co-créateurs souhaitent accompagner les professionnels RH et les dirigeants à relever les défis posés par les mutations profondes du monde du travail. Pour Emmanuel Maujean, Chief Executive Officer de MeetYourJob et co-concepteur du programme, les entreprises mauriciennes sont à un tournant décisif. «Il faut s'adapter aux nouvelles réalités du travail ou subir l'exode des talents», affirme-t-il.

Selon lui, l'attraction et la rétention des employés passent désormais par la capacité des entreprises à proposer un environnement aligné aux valeurs et à la vision partagées par leurs équipes. Le programme entend ainsi accélérer la transformation des pratiques organisationnelles et repenser l'expérience au travail. «Les entreprises qui réussiront demain seront celles qui sauront recruter autrement, décider avec clarté, et cultiver une culture d'entreprise solide et inclusive», dit Emmanuel Maujean.

Longtemps cantonnée à des tâches administratives, la fonction RH est aujourd'hui appelée à jouer un rôle central dans la transformation des entreprises. «La vérité, c'est que les entreprises les plus solides sont celles où les RH ont une vraie place stratégique», affirme Emmanuel Maujean. «À Maurice, il y a un vrai travail de fond à faire pour revaloriser la fonction RH, non pas en lui ajoutant des tâches, mais en lui donnant la reconnaissance et l'espace nécessaires pour jouer pleinement son rôle.»

Fort de son expérience à l'écoute des employeurs, des employés et des recruteurs à travers des initiatives comme le JobFair CareerHub, il insiste sur la nécessité de doter les organisations des bons outils. «Notre objectif est de fournir aux managers et aux nouveaux talents les moyens de développer leur pensée critique et leur intelligence émotionnelle. Notre mission n'est pas de simplement remplir des postes vacants, mais de construire une société performante et alignée.»

Dans ce contexte, Design the people culture you want to see répond à une problématique urgente qui est la façon de transformer une culture d'entreprise traditionnelle en un environnement engageant et performant, capable de retenir les talents dans un monde professionnel en pleine mutation. Le programme s'adresse aux directeurs RH, aux recruteurs, aux chefs d'entreprise et aux managers à la recherche de solutions concrètes pour passer de RH réactives à RH proactives.

«Maurice dispose d'un potentiel formidable pour devenir un modèle d'innovation RH», souligne Clémence Vidal, Chief Operating Officer de MeetYourJob et co-créatrice du programme. «Il est temps de transformer chaque recrutement en une opportunité de renforcer une culture d'engagement authentique. L'avenir appartient aux organisations qui osent cette transformation dès aujourd'hui.»

Structuré sur six mois, de juin à septembre 2025, le programme mêle théorie et pratique, avec des webinaires gratuits et des modules intensifs à Royal House, Moka. Les participants repartiront avec des outils concrets dans des domaines variés tels recrutement entrant, marque employeur, stratégies éthiques de conversion, décisions d'embauche conscientes, leadership intergénérationnel et durable ou encore alignement personnel.

Pour soutenir cette transformation ambitieuse, le programme Design the people culture you want to see mobilise une équipe de 15 experts locaux et internationaux. Ces intervenants partageront leur vision globale et leurs expériences concrètes afin d'accélérer l'apprentissage et de renforcer les compétences stratégiques des professionnels mauriciens. «Les experts internationaux du programme apporteront leur vision globale et leurs success stories pour accélérer l'apprentissage de nos professionnels», souligne Clémence Vidal. Elle précise que cette formation vise à faire des RH de véritables architectes stratégiques, capables à la fois d'améliorer la performance organisationnelle et de favoriser l'épanouissement des collaborateurs.