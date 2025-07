Afrique: Elles ont régné sur la CAN Féminine

Avant que les tambours ne résonnent à Rabat, petit détour par l'histoire. Car si la CAN Féminine CAF TotalEnergies est avant tout une compétition de nations, elle a aussi été, depuis 2004, le théâtre de révélations fulgurantes et de sacres individuels. Chaque édition a vu émerger une reine, une joueuse au-dessus du lot, capable de faire basculer un tournoi.

Perpetua Nkwocha, la première impératrice

Le tournant arrive en 2004. Pour la première fois, le trophée de Meilleure Joueuse de la Compétition est remis -- et c'est Perpetua Nkwocha qui l'inaugure. Avec neuf buts inscrits, elle écrase la concurrence. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'attaquante nigériane s'approprie également les éditions 2006 (7 buts) et 2010 (11 buts), confirmant son statut de légende vivante du tournoi.

Six fois championne d'Afrique, quadruple Joueuse Africaine de l'année, Nkwocha aura laissé une empreinte indélébile sur le football féminin continental.

2006-2012 : le bal des nouvelles étoiles

Derrière la domination nigériane, d'autres nations commencent à faire émerger leurs joyaux. En 2006, Portia Modise (Afrique du Sud) reçoit le trophée de Meilleure Joueuse de la Compétition.

Deux ans plus tard, Genoveva Añonma explose : l'Équato-Guinéenne marque six buts en 2008 et remporte ce titre tant convoité.

Elle remet ça en 2012. Entre-temps, en 2010, Stella Mbachu, autre figure des Super Falcons, est honorée.

Oshoala, l'héritière

Asisat Oshoala, c'est l'histoire d'un passage de relais parfaitement assumé. En 2014, elle succède à Nkwocha dans le coeur des supporters nigérians. Élue Meilleure Joueuse de la CAN cette année-là, elle devient le nouveau visage du Nigeria. En 2016, elle inscrit six buts et ajoute une nouvelle CAN à son palmarès. Mais c'est surtout son parcours en club, en Europe puis en Liga avec le FC Barcelone, qui fait d'elle une superstar.

Six fois championne d'Afrique, sextuple Joueuse Africaine de l'année, Oshoala n'est plus seulement une star continentale -- elle est une icône mondiale.

Le Cameroun rugit, l'Afrique du Sud étincelle

En 2016, c'est au tour du Cameroun de voir l'une de ses Lionnes Indomptables s'illustrer. Gabrielle Aboudi Onguéné, rayonnante de vivacité et de justesse technique, mène son équipe jusqu'en finale et repart avec le titre de Meilleure Joueuse du Tournoi.

Mais en 2018, la lumière revient sur l'Afrique du Sud. Thembi Kgatlana, feu follet de l'attaque, fait sensation : Meilleure Joueuse, Meilleure Buteuse, puis Joueuse Africaine de l'Année aux CAF Awards. Une année de rêve pour celle qui incarne une génération libérée, ambitieuse et décomplexée.

Chebbak, l'étoile marocaine

En 2022, à domicile, le Maroc crée la sensation en atteignant la finale. Portée par le public et une équipe cohérente, Ghizlane Chebbak illumine la compétition. Buteuse, passeuse, meneuse : elle est partout. MVP du tournoi, elle symbolise l'éclosion d'un football marocain en plein essor, déjà qualifié pour le Mondial féminin et bien décidé à ne plus jouer les seconds rôles.

Le palmarès des Meilleure Joueuse de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies depuis 2004 :