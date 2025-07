Tunisie: Grand Prix Livres Hebdo des librairies 2025 - Al Kitab remporte le Prix spécial de la librairie francophone hors de France

TUNIS/Tunisie — La librairie indépendante tunisienne Al Kitab a remporté le Prix spécial de la librairie francophone hors de France 2025. Cette distinction lui a été décernée dans le cadre de la 7ème édition du Grand Prix Livres Hebdo des Librairies. Ce prix institué par Livres Hebdo, (pôle média français de référence sur l'industrie du livre destiné aux professionnels du livre, notamment les libraires, les bibliothécaires et les éditeurs) vise à promouvoir les acteurs et les initiatives innovantes des librairies indépendantes.

Les lauréats des cinq catégories thématiques (animation, valorisation du fonds, espace intérieur, service innovant et communication) ainsi que les vainqueurs des Prix spéciaux, dont celui remporté par Al-Kitab, ont été dévoilés lors d'une cérémonie organisée le jeudi 3 juillet 2025 au Théâtre Debussy de Maisons-Alfort, dans le cadre de l'Université d'été de l'Ecole de la librairie.

Décerné par un jury interprofessionnel et paritaire, le Grand Prix Livres Hebdo des Librairies récompense des librairies francophones indépendantes proposant des services particulièrement efficaces et novateurs sachant que la candidature pour ce prix est ouverte à toutes les librairies indépendantes francophones, quel que soit leur pays d'origine, leur taille, leur nature ou leur année d'ouverture.

Le Prix spécial de la Librairie francophone hors de France distingue un projet original et innovant mené par une librairie indépendante située en dehors du territoire français.

Selon Livres Hebdo, "Al Kitab" se distingue par une approche singulière où le livre devient une véritable source d'inspiration visuelle, offrant à un public varié une expérience sensorielle et intellectuelle enrichie. Véritable passerelle littéraire entre la Tunisie et la France, la librairie réussit aussi à fédérer les générations autour de la culture dans une perspective fédératrice, ouverte et innovante.

Dans cette perspective, ajoute la même source, le lieu mêle les langues et les styles via une redécouverte du livre sous toutes ses dimensions et à travers toutes les époques. Chez Al Kitab, ajoute la même source, l'écrit devient une passerelle interculturelle avec des rayons qui font habilement cohabiter des romans tunisiens traduits en français tels que ceux de Faten Fazaa ou encore des livres écrits dans la langue de Molière comme ceux de l'écrivain tunisien Saber Mansouri, avec avec les plumes françaises incontournables de Proust, Zola ou Voltaire.

La création d'une galerie d'art dédiée au livre, est venue prolonger cette démarche. Située au-dessus de la librairie, elle permet également à la littérature d'être sublimée par d'autres formes d'expression, au moyen d'expositions picturales et d'événements réguliers.

Au service du livre depuis 1967, Al Kitab est la première librairie du monde arabe fondée par une femme, Lilia Kabadou. Aujourd'hui, près de soixante ans plus tard, son petit-fils Skander Jabbes en reprend le flambeau, avec l'ambition de donner "un second souffle à la tradition livresque dans le nouveau siècle tunisien".