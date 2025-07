Tunisie: TRANSTU lance 10 lignes estivales vers les plages à partir du 6 juillet

La Société des Transports de Tunis (TRANSTU) a annoncé, jeudi, le lancement de 10 lignes de bus estivales desservant les plages, à compter du 6 juillet 2025, afin de faciliter le transport des vacanciers durant la saison estivale.

Dessertes vers la plage de La Goulette : Ligne au départ de Borj Chakir : Tarif unique de 1 500 millimes. Deux voyages sont assurés tous les samedis, dimanches et jours fériés : départ à 8h00 (aller) et retour à 18h00.

Ligne au départ de Borj Ennour et de Borj El Aamri via El Mornaguia et Jayara : Tarif unique de 1 500 millimes. Deux voyages sont assurés les samedis, dimanches et jours fériés à 7h00 (aller) et 18h00 (retour). Ligne au départ de Mhamdia : Tarif unique de 1 500 millimes. Deux trajets sont programmés quotidiennement à 7h00 et 9h00 (aller), et à 16h00 et 18h00 (retour).

Ligne reliant Enfaiedh Edrijat à La Goulette via Mornaguia et Jayara : Tarif unique de 1 500 millimes. Deux voyages sont assurés les samedis, dimanches et jours fériés à 7h00 (aller) et 18h00 (retour).

Dessertes vers la plage de Sidi Bou Saïd : Ligne depuis Zayatine via la station TGM : Tarif unique de 1 500 millimes. Deux voyages sont assurés les samedis, dimanches et jours fériés à 8h00 (aller) et 18h00 (retour).

Ligne reliant Le Bardo à Sidi Bou Saïd via la station TGM : Tarif unique de 1 500 millimes. Deux voyages sont assurés les samedis, dimanches et jours fériés à 8h00 (aller) et 18h00 (retour). Ligne depuis La Manouba via la station TGM : Tarif unique de 1 500 millimes. Deux trajets sont assurés les samedis, dimanches et jours fériés à 8h00 (aller) et 18h00 (retour).

Ligne reliant Cité Etahrir à Sidi Bou Saïd via la station TGM : Tarif unique de 1 500 millimes. Deux voyages sont proposés les samedis, dimanches et jours fériés à 8h00 (aller) et 18h00 (retour). Ligne depuis Omrane Supérieur via la station TGM : Tarif unique de 1 500 millimes.

Deux voyages sont assurés les samedis, dimanches et jours fériés à 8h00 (aller) et 18h00 (retour). Dessertes vers la plage de Kalâat El Andalous : Ligne locale entre la ville de Kalâat El Andalous et la plage : Tarif unique de 500 millimes.

Un voyage est assuré toutes les 90 minutes dans chaque sens, de 7h00 à 18h00, tous les jours. Ligne depuis Oued Ellil en passant par Sanhaja : Tarif unique de 1 500 millimes.

Deux voyages sont prévus les samedis, dimanches et jours fériés à 8h00 (aller) et 17h00 (retour). Ligne depuis El Bassatine via Sabalet Ben Ammar : Tarif unique de 1 500 millimes. Deux trajets sont proposés les samedis, dimanches et jours fériés à 8h00 (aller) et 17h00 (retour).

Outre ces lignes spéciales, la TRANSTU poursuivra la desserte des plages à travers ses lignes de bus régulières, ainsi que par le biais de la ligne ferroviaire desservant la Banlieue Nord de Tunis.