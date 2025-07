Sénégal: Pourquoi Pape Thiaw doit miser sur Ousmane Diao

Plusieurs jeunes joueurs sénégalais affolent l'Europe depuis plusieurs mois. Certains en ont d'ailleurs profité pour intégrer la Tanière comme Assane Diao ou encore El Hadj Malick Diouf. D'autres encore attendent leur heure, à l'image d'Ousmane Diao. Ce jeune défenseur pétri de talent incarne l'avenir des Lions. Découverte.

Au rayon des têtes d'affiche de la future génération du Sénégal, Ousmane Diao peut prétendre avoir une place de choix. Défenseur de seulement 21 ans (il les a eus le 8 juin dernier), il a débarqué dans le championnat danois l'été dernier. Et pour sa première saison avec le FC Midtjylland, il a tout simplement été monstrueux. Son bilan lors de l'exercice 2024-2025 : 43 matchs, 7 buts, 2 passes décisives. Il a ainsi disputé 3623 minutes sur les 3870 de son équipe toutes compétitions confondues. Le patron de la défense, c'était lui. En Europa League, il a disputé l'intégralité des 10 matchs de son club (2 buts, 1 passe), participant au parcours jusqu'au tour de barraque (16e) perdu contre la Real Sociedad. Alors qu'en championnat, ses performances ont contribué à la 2ème place.

D'ailleurs, dans une récente édition de Talent d'Afrique sur Canal+Sport en avril 2025, le journaliste Nabil Djellit ne tarissait pas d'éloges. « En 1 contre 1, c'est très fort. Il est rapide, il anticipe bien. Il a une grande envergure, il fait 1m87, je vous le rappelle. Et quand il est sur vos côtes, c'est difficile de s'en sortir. Moi je l'ai trouvé très fort, très agressif », a-t-il notamment dit d'Ousmane Diao.

Le Sénégal, le Portugal puis le Danemark

Avant de débarquer au Danemark, Ousmane Diao a d'abord fait ses classes à l'Académie Darou Salam. Sa technique et son côté athlétique impressionnent. C'est ainsi qu'en janvier 2023, le club portugais du CD Mafra, en deuxième division, flaire le joli coup. En un an et demi, il rayonne, avec 50 matchs à son compteur.

En janvier 2024, alors que le FC Porto et d'autres clubs de première division lusitanienne sont sur le coup, le roc décide de filer à Midtjylland, pour le plus grand bonheur du club danois. Ce dernier devra toutefois batailler pour le conserver puisque plusieurs clubs, dont Crystal Palace d'Ismaïla Sarr, sont sur ses traces.

Un profil complet pour Pape Thiaw

Certains défenseurs sont bons dans les duels au sol ou dans les airs, et d'autres sont plus dans l'anticipation et la qualité de relance. Ousmane Diao lui, réunit toutes ces qualités. En effet, grâce à son mètre quatre-vingt-sept, l'ancien international U20 est très tonique dans les duels, se faisant rarement passer en un contre un. Également, sa qualité de relance est très au-dessus de la moyenne, lui permettant de casser les lignes adverses d'une passe. Par ailleurs, il peut jouer à la fois dans une défense à quatre, mais aussi à trois. Preuve de sa malléabilité tactique, sans parler de sa capacité à marquer des buts.

Autant d'arguments qui feraient d'Ousmane Diao un renfort de choix pour Pape Thiaw et la Tanière puisque Kalidou Koulibaly, le patron depuis plus de dix ans, n'est plus tout jeune (34 ans), alors qu'à ses côtés, la relève peine à assurer. Rendez-vous au mois de septembre pour voir si Diao aura (enfin) sa chance avec les A. en tout cas, il en a le talent.