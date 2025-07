Soudan: Le pays et l'Indonésie signent une note d'entente dans le domaine des médicaments

Le Conseil National des Médicaments et des Poisons (CNMP) et l'Administration Indonésienne des Aliments et des Médicaments (AIAM) ont signé aujourd'hui dans la capitale indonésienne, Jakarta, un important protocole d'accord dans le secteur de la santé.

Au nom du CNMP, le Dr Yasser Mohammed Ali, ambassadeur du Soudan en Indonésie, tandis que le prof Taruna a signé au nom de la partie indonésienne.

Le protocole d'accord signé est le premier du genre dans l'histoire des relations soudano-indonésiennes. Il établit un cadre de coopération entre le CNMP et l'AIAM sur un certain nombre de questions techniques importantes, notamment le renforcement de la coopération dans la réglementation des produits pharmaceutiques et médicaux, des compléments alimentaires et des cosmétiques.

L'enregistrement de l'AIAM sera accrédité par le Conseil national des médicaments et des poisons, facilitant l'entrée directe des médicaments indonésiens au Soudan sans qu'il soit nécessaire de recourir à des procédures de réenregistrement par le CNMP. L'objectif sera également d'élargir la coopération en matière d'échange d'informations pharmaceutiques sur les meilleures pratiques, de soutien à l'accréditation réglementaire et de renforcement des capacités par le biais d'une assistance technique, d'ateliers et de formations.

Échange de résultats d'inspection des bonnes pratiques de fabrication et d'alertes de sécurité pour les nouveaux ingrédients, échange de visites de haut niveau pour suivre et évaluer la mise en œuvre du mémorandum, discuter des questions réglementaires émergentes et identifier des opportunités de coopération supplémentaires.