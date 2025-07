Soudan: Dr Nawara inspecte les centres d'examen du certificat soudanais dans l'État de la Mer Rouge

La membre du Conseil Souverain de Transition, Mme. Dr Nuwara Abu Muhammad a effectué une tournée d'inspection dans un certain nombre de centres d'examen de certificat soudanais à Port Soudan, notamment (l'école secondaire Saeed Buwarath pour garçons et l'école secondaire Al-Aman pour filles à Daim Arab).

Mme Nawara a passé en revue le déroulement des examens et identifié les obstacles, notamment l'environnement scolaire et la stabilité du courant électrique dans les écoles.

Son Excellence a affirmé ses efforts sérieux, grâce à une étroite coordination entre le Conseil de souveraineté, le ministère de l'Éducation et les organisations nationales, pour élaborer un programme de réhabilitation des écoles et des établissements d'enseignement, remplissant le rôle qu'ils ont joué dans l'hébergement des personnes déplacées et des personnes touchées par la guerre.

Mme Nawara a également salué les efforts de l'organisation Surkenat et sa contribution à la fourniture de nourriture, d'eau et de services de santé aux étudiants qui passent des examens, ce qui a contribué à créer une stabilité psychologique pour les étudiants pendant les examens et à maximiser leur temps passé à se concentrer sur les études. Elle a affirmé son plein soutien aux activités de l'organisation Surkenat, qui donne la priorité à l'éducation pour promouvoir le progrès académique dans la région.