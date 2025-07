Soudan: Conseil exécutif de Jabalain reçoit une délégation du HCR

Le directeur exécutif de la localité de Jabelain, M. Yahya Al-Fadil a reçu aujourd'hui dans son bureau une délégation du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) dans l'État du Nil Blanc, de l'UNICEF, de l'ADRA et des secteurs de l'eau, de l'éducation et de la santé dans l'État, en présence de Maj-Gen en retraite Imad Mustafa, commissaire adjoint aux réfugiés dans l'État et directeur de l'UNICEF dans l'État, et du M. Hassan Khalil coordinateur des relations civiles et militaires et de l'accès à l'aide humanitaire aux sites de réfugiés et de personnes déplacées.

Le directeur exécutif de la localité de Jabalain a déclaré que la localité accueille un grand nombre de réfugiés Sud-soudanais et de déplacés internes du Nil Bleu en provenance du Soudan du Sud au point d'attente de la région de Joda, ce qui exerce une pression sur les services fournis aux habitants de la région, et que la situation dans la localité nécessite des interventions humanitaires urgentes et immédiates dans les domaines de la santé, de l'eau et de l'alimentation.

Il a souligné que l'État du Nil Blanc et les gouvernements locaux ont relocalisé les personnes déplacées et ont satisfait certains de leurs besoins alimentaires, et a appelé les organisations bénévoles, onusiennes et internationales travaillant dans le domaine humanitaire à soutenir les communautés pauvres et à faible revenu en fournissant des projets d'autosuffisance et en augmentant la productivité qui contribuent à élever le niveau de vie des communautés pour échapper au cycle de la pauvreté.

Il a également appelé les organisations qui fournissent des services dans les domaines de l'eau, de la santé et de l'éducation à assurer le suivi de ces projets par un entretien et une réhabilitation réguliers.

Dans le même contexte , Mohammed Khan, directeur du HCR à l'État du Nil Blanc a déclaré que la visite visait à s'informer sur la situation humanitaire dans la localité, ainsi que sur les services fournis dans les secteurs de l'éducation, de la santé et de l'eau.

M. Khan a souligné que la visite vise à mener des enquêtes initiales pour déterminer les interventions et les besoins nécessaires à une réponse rapide et urgente. Le directeur du HCR dans l'État a ajouté que la qualité des institutions de service sera évaluée, les conditions des personnes déplacées du Nil Bleu au passage seront inspectées, en plus de visiter les camps de réfugiés et de rencontrer certaines des communautés qui accueillent les réfugiés.