Soudan: Coordination entre le mécanisme national des droits de l'homme et le bureau du pays

La ministre par intérim de la Justice et cheffe du Mécanisme national des droits de l'homme, Mme Howaida Ali a souligné l'importance de poursuivre la coopération et la coordination entre le Mécanisme national des droits de l'homme et les mécanismes internationaux des droits de l'homme.

Cette déclaration a été faite aujourd'hui lors de sa rencontre à son bureau de Port Soudan avec M. Farid Hamdan, directeur adjoint du Haut-Commissariat aux droits de l'homme.

La réunion s'est tenue dans le cadre d'une coordination conjointe entre le bureau de pays et le mécanisme national des droits de l'homme.

Au cours de la réunion, une proposition a été présentée visant à organiser une table ronde pour discuter de la manière de remplir les obligations contractuelles et non contractuelles du Soudan dans le cadre du renforcement et de la promotion des droits de l'homme, reflétant la coopération avec les mécanismes internationaux des droits de l'homme tels que l'Examen périodique universel, les organes conventionnels et les procédures spéciales des Nations Unies.

A l'issue de la réunion, Mme Houida a souligné l'importance de la coopération entre le Mécanisme national des droits de l'homme et le bureau pays une fois que la situation dans le pays se sera stabilisée au point où elle pourra reprendre.