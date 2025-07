Soudan: Faculté des sciences marines accueille favorablement la coopération avec le département de l'enseignement technique dans le domaine de la pêche marine

Le Collège des Sciences Marines de l'Université de la Mer Rouge a tenu aujourd'hui une réunion élargie avec la participation d'une délégation de l'UNESCO au Soudan, la reunion est dirigée par le Dr Amjad Guinawi, doyen par intérim du Collège et Dr Ayman Badri, directeur du secteur de l'éducation, au sein du bureau de l'UNESCO.

La réunion a discuté des perspectives de coopération et de coordination entre le ministère de l'Éducation et de l'Orientation (Département de l'Enseignement Technique) et le collège concernant l'accueil des étudiants du cours de pêche à l'école industrielle de Port Soudan pour terminer leurs études dans les bâtiments du collège et bénéficier de ses capacités académiques et techniques pour améliorer les qualités des étudiants dans les domaines des connaissances, des compétences et des valeurs, afin que le diplômé soit un véritable ajout pour répondre aux besoins du marché du travail en tant que cadres techniques qualifiés.

Dans un communiqué de presse, Dr Amjad Guinawi a déclaré que la réunion avec l'UNESCO avait été un succès à tous égards, car il avait été convenu que le collège hébergerait le département et fournirait toutes les installations nécessaires, y compris les salles et les equipments de formation. Il a exprimé l'espoir que cette initiative soit le premier ajout technique et artistique du collège, couvrant les domaines qui lui manquent actuellement dans le domaine de la pêche, de l'entretien des bateaux et des équipements de pêche.

De son côté, Dr Ayman Badri a expliqué que le projet est un partenariat entre le ministère de l'Éducation et de l'Orientation, représenté par le Département de l'Enseignement Technique, et le ministère de l'Enseignement Supérieur, représenté par l'Université de la Mer Rouge Faculté des Sciences Marines, ainsi qu'un certain nombre de partenaires, tels que l'Autorité de Recherche sur les Pêches et le Département des Pêches.

Le projet vise également à encourager le secteur privé à contribuer à l'identification des besoins du marché et à offrir des opportunités de marketing et d'investissement aux petites et moyennes entreprises (PME).

Dr Ayman a souligné que le projet cible trois catégories : les résidents de la région de Donganab et d'autres communautés côtières, les étudiants diplômés (système de deux ans) et les étudiants certificat soudanais (système de trois ans). L'UNESCO contribuera également à l'entretien des salles de classe et des ateliers, à la fourniture de matériel de formation et à l'élaboration de programmes d'études en coordination avec les autorités compétentes, notamment le Centre National de Méthodes et de Recherche Pédagogique.

Il convient de noter que le programme d'études du collège est basé sur la fourniture aux étudiants de premier cycle de 60 % de connaissances théoriques et de 40 % de connaissances pratiques, tandis que l'enseignement technique se concentre sur 70 % d'application pratique et 30 % de connaissances théoriques. Le projet s'inscrit dans le cadre de la responsabilité sociale et de la garantie de la sécurité alimentaire en renforçant le lien des communautés côtières avec la mer et en investissant des ressources dans le développement économique aux niveaux étatique et national.