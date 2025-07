Afrique: Le continent invité à s'inspirer des progrès technologiques de la Chine

Dakar — L'Afrique devrait s'inspirer des progrès énormes réalisés par la Chine dans la maîtrise des nouveaux outils numériques dont l'intelligence artificielle, a déclaré, jeudi à Dakar, Amadou Tidiane Wone, ministre conseiller à la présidence sénégalaise.

"Les progrès énormes que fait la Chine dans le domaine de l'intelligence artificielle, dans le domaine de la maîtrise des nouveaux outils sont simplement phénoménales et doivent inspirer l'Afrique", a-t-il souligné au cours d'une rencontre portant sur les relations entre le continent africain et l'empire du milieu. Cette manifestation portant sur le thème "Chine-Afrique : redéfinir le futur" est organisée par l'Institut Confucius de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar.

Selon Amadou Tidiane Wone, les entreprises chinoises évoluant dans ce domaine peuvent apporter à l'Afrique des réponses du point de vue de la technologie.

Il estime que le défi consiste à faire en sorte que "la Chine ne soit pas présentée comme un pays qui ne donne que des sous-produits".

"Non, il faut que la Chine se présente comme étant un pays qui peut tirer le reste du monde en termes de croissance, en termes d'intelligence, en termes d'investissement productif", a dit L'ancien ministre de la Culture.

Le conseiller du président de la République a rappelé l'intérêt que le Sénégal porte à la définition d'une nouvelle relation avec la Chine qu'il présente comme un grand pays.

Le Boulevard de Gaulle rebaptisé Mamadou Dia "est aujourd'hui une vitrine de la présence chinoise", a-t-il souligné. "Ce boulevard doit être au-delà d'un souk, un lieu d'invention du futur", a-t-il préconisé en faisant allusion à cette grande avenue dakaroise abritant une grande communauté chinoise.

Selon lui, cette artère de la capitale sénégalaise peut devenir un "lieu symbolique d'une nouvelle coopération" avec de grandes entreprises chinoises qui "viennent s'y installer et créer avec les sénégalais des start-up de haut niveau dans tous les domaines".

Prenant part à l'évènement, El Hadji Hamidou Kassé, directeur général du Tink Tank, Le club de Dakar, a lui aussi fait part de son admiration pour la Chine et ses dirigeants depuis sa plus tendre jeunesse.

"Je suis toujours actif et enthousiaste quand on me parle de la relation Chine-Afrique, parce que la Chine est un pays ami. La Chine est un pays que nous ne voulons pas copier mais que nous voulons qu'il nous inspire", a-t-il indiqué.

Il a vanté le "leadership incontestable" de ce pays qui est sorti en 1949 d'une guerre longue lui permettant d'effectuer des bons en avant exceptionnels.

"C'est un exemple de courage, un exemple d'abnégation, mais un exemple de ce que la vision, quand on l'a, on peut gravir toutes les montagnes. Pour quelqu'un qui rêve, quelqu'un qui a de l'ambition pour son pays, rien n'est impossible", a-t-il indiqué en référence au mythe de Yukong.

Parlant de la thématique de cette rencontre, El Hadj Hamidou Kassé est d'avis que la relation entre la Chine et l'Afrique dans l'horizon du futur doit aller au-delà de la réalisation d'infrastructures de toute sorte même si elle a été "exceptionnelle" dans ce domaine.

"Maintenant, il ne s'agit plus d'investir dans le béton, le fer et le ciment. Il faut ouvrir de nouvelles routes de l'intelligence, de la culture, de la créativité", a-t-il plaidé à l'endroit des autorités chinoises aux regards des enjeux énormes dans ces secteurs.

L'ancien conseiller présidentiel en Arts et Culture a invité les dirigeants chinois à investir en matière d'intelligence artificielle, d'industries culturelles et créatives, d'enseignement, de formation et de recherche "où les défis sont énormes".

Il considère que si la Chine et l'Afrique veulent avoir une nouvelle page dans leur relation, "il nous faut forcément remplir cette page-là avec de nouvelles écritures, de nouvelles grammaires, de nouvelles syntaxes qui empruntent à l'esprit, qui empruntent à la créativité".

L'Ambassadeur de la République populaire de Chine, Li Zhigang s'est attardé sur "l'amitié traditionnelle sino-africaine".

"C'est dans une logique de continuité que nous avons fait perdurer l'amitié entre la Chine et l'Afrique. Nous avons toujours pu nous accorder, aide soutien et compréhension", a-t-il fait remarquer.

Le diplomate a notamment évoqué les civilisations anciennes communes à la Chine et au Sénégal, qui est aussi une terre de culture et d'histoire, selon lui.

"Entre Chinois et Sénégalais, on peut continuer à faire des efforts pour explorer plus de points communs entre les deux cultures afin de redéfinir le futur", a-t-il insisté.

L'ambassadeur a assuré que "le respect mutuel entre le Sénégal et la Chine va rester inchangé".

Il se dit "confiant dans ce futur que nous allons redéfinir ensemble à travers la vision 2049 de la Chine et le Sénégal avec la vision 2050'. "Nous allons continuer à nous serrer la main et à travailler ensemble pour bâtir notre futur en commun", a martelé le diplomate.