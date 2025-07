Alger — L'Algérie célébrera, samedi, le 63e anniversaire de l'Indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale, une occasion mémorable où les générations successives se rappellent les principes de la glorieuse Guerre de libération, fondée sur les valeurs de justice et d'égalité, au moment où la nouvelle Algérie victorieuse poursuit son processus de développement, en réaffirmant son engagement ferme à préserver le caractère social de l'Etat.

En cette date historique, le peuple algérien évoque les sacrifices éternels consentis par les prédécesseurs durant 132 ans pour libérer la patrie du joug colonial ignoble.

Ainsi, fut la glorieuse Révolution de libération qui incarnait une volonté populaire inébranlable et un désir ardent d'indépendance, arrachée au prix d'un lourd tribut payé par les chouhadas et les moudjahidine pour recouvrer la liberté.

Après le recouvrement de sa souveraineté nationale, l'Algérie est restée fidèle aux principes de sa Révolution, œuvrant à édifier un Etat de droit, juste et social, qui préserve la dignité du citoyen et protège ses droits fondamentaux, ses constantes nationales et son unité.

Dans cette dynamique, l'Etat algérien, sous la conduite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, poursuit aujourd'hui le renforcement de son caractère social et réaffirme son ferme engagement aux principes de sa glorieuse Révolution, et ce, dans le cadre de sa démarche visant à consolider le processus de développement et social, au sein d'une Algérie victorieuse sur tous les plans.

Lors d'une précédente occasion, le président de la République avait affirmé que l'Algérie, "attachée à la référence novembriste et mesurant la symbolique de l'indépendance et la portée de son évocation, avance aujourd'hui résolument sans jamais perdre de vue, dans tous ses choix, décisions, positions et projets, ce que la Révolution de novembre a tracé et l'indépendance à laquelle elle a abouti, une indépendance que le tout le monde sait qu'elle a été arrachée au prix d'un lourd tribut".

"Malgré la multitude d'obstacles (...) l'Algérie a triomphé. Elle a réussi à redonner confiance en un meilleur avenir, à renforcer la cohésion nationale, à raviver l'espoir et à relancer l'économie. Elle a aussi réussi à conforter les catégories vulnérables et à gagner la confiance des jeunes femmes et des jeunes hommes. Elle a retrouvé l'image qui lui sied aux niveaux régional et international. L'Algérie a triomphé par sa voix audible et sa place préservée dans le concert des nations", avait-il soutenu.

Parmi les principaux acquis que l'Algérie a réalisés sur le plan social, il y a lieu de citer la situation de stabilité et de quiétude et le dialogue permanent et direct instauré avec le citoyen et ses représentants via des canaux créés et perpétués en louables traditions (...), en témoigne l'attachement du président de la République à aller à la rencontre directe des citoyens lors de ses sorties de terrain, aussi bien au niveau local qu'à l'étranger, ainsi que ses rencontres périodiques avec les représentants des médias nationaux pour passer en revue les principales questions d'intérêt public et concourir à ancrer la culture de dialogue qui englobe tous les niveaux jusqu'aux Assemblées locales élues.

A tous ces facteurs ayant consacré la stabilité sociale, s'ajoutent les décisions politiques courageuses ayant permis de réaliser des acquis sociaux importants et qui ont contribué à améliorer le niveau de vie du citoyen.

Depuis son accession à la magistrature suprême, le président de la République s'est attelé à accorder la priorité absolue à la concrétisation de ses engagements envers le peuple, en préservant la dignité du citoyen et en améliorant son cadre de vie, notamment à travers la poursuite de la révision des salaires et des allocations, la création de l'allocation chômage et le soutien aux personnes à faible revenu, ainsi que la lutte contre la spéculation afin de protéger le pouvoir d'achat, renforcer la valeur du dinar et poursuivre les projets de logement et d'autres décisions similaires.

Il focalise également son attention sur les catégories considérées comme des piliers de la société. Il a ainsi approuvé des statuts pour des secteurs vitaux et ordonné l'augmentation des salaires de leurs personnels, tels les secteurs de la santé, de l'éducation nationale et des affaires religieuses, en décidant d'augmenter les pensions et allocations des retraités, en reconnaissance de leur contribution à l'édification du pays.

Entre autres décisions importantes qui ont été largement saluées par les citoyens, toutes catégories confondues, figurent la revalorisation de l'allocation du hadj, en attribuant un quota supplémentaire, afin d'offrir aux citoyens plus de chance pour accomplir ce devoir religieux, ainsi que la décision d'augmenter la valeur de la bourse des étudiants.

Il convient de noter que toutes les mesures et dispositions prises en faveur du citoyen résultent de décisions réfléchies, loin des promesses tapageuses. Le président de la République avait en effet instruit les membres du Gouvernement, dont le staff a été installé au mois de novembre dernier, de s'employer à honorer ses engagements devant le peuple et à mettre en oeuvre l'ensemble de son programme présidentiel, en mobilisant tous les efforts pour garantir le bien-être du citoyen et répondre à ses besoins.

Lors d'une précédente réunion du Conseil des ministres, il avait instruit le Gouvernement à l'effet de renforcer davantage son action sur le terrain avec plus de rigueur pour répondre concrètement aux préoccupations réelles des citoyens, loin de "tout folklore médiatique".