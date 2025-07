Algérie: L'AAPI reçoit des porteurs de projets issus de la communauté nationale à l'étranger

Alger — L'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI) a reçu, jeudi à Alger, un groupe de porteurs de projets issus de la communauté nationale établie à l'étranger, qui ont été informés des opportunités d'investissement en Algérie, des réformes opérées pour l'amélioration du climat des affaires, et des facilitations destinées à soutenir les investisseurs, notamment ceux de la communauté nationale établie à l'étranger.

Lors de cette rencontre, qui s'est tenue au siège de l'AAPI, le Directeur général, Omar Rekkache, a accueilli plus de 50 porteurs de projets algériens résidant dans 14 pays différents, venus en Algérie pour participer à l'événement "72H d'entrepreneuriat", lancé mercredi par l'association "Un jeune, une idée", en partenariat avec le mouvement dynamique des Algériens en France "MOUDAF".

À cette occasion, un exposé exhaustif a été présenté sur le climat des affaires en Algérie et son évolution, dans le cadre des réformes initiées par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, ainsi que sur les opportunités d'investissement prometteuses offertes à la communauté nationale, notamment celles inscrites parmi les priorités de l'économie nationale, comme les projets favorisant le transfert de connaissances, d'expertise et de technologie à travers des partenariats qualitatifs.

L'AAPI a également fourni des explications détaillées sur le processus d'investissement, depuis l'idée et l'enregistrement du projet jusqu'à son lancement, dans le cadre du nouveau système juridique des investissements. Aussi, les mécanismes d'octroi du foncier économique et les réformes engagées dans ce domaine ont également été expliqués.

Il a également été question d'écouter les aspirations et les projets des membres de la délégation qui ont affiché un intérêt particulier pour plusieurs secteurs vitaux, dont la mécanique et la mécanique de précision, la valorisation des déchets industriels, le traitement et l'épuration des eaux, les solutions numériques, la sous-traitance et la fabrication des pièces de rechange, le tourisme et l'hôtellerie ainsi que l'entrepreneuriat.

Dans une déclaration à la presse au terme de la rencontre, M. Rekkache a souligné que cette dernière était "très fructueuse", mettant en avant la place des membres de la communauté dans le système d'investissement national, étant une "ressource humaine et économique" et des "ambassadeurs de l'Algérie à travers le monde".

Il a, dans ce sens, souligné que "l'expérience de l'Agence depuis sa création a démontré que les projets d'investissement en partenariat les plus réussis sont ceux dont l'un des parties est un membre de la communauté nationale établie à l'étranger, au regard de leurs compétences et expériences avérées et leur capacité à établir des coopérations entre l'Algérie et leurs pays de résidence".

Le Directeur général a, par ailleurs, salué le "grand intérêt affiché par les différents participants et leur volonté de contribuer à l'édification du pays par leurs idées, en tant qu'ambassadeurs économiques à l'étranger ou encore à travers des initiatives d'investissement concrètes".

Dans le même sillage, M. Rekkache a rappelé "le grand intérêt qu'accorde le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, aux enfants de la communauté algérienne à l'étranger outre son engagement à conforter leur relation avec l'Algérie, d'autant plus que chacune de ses visites officielles à l'étranger prévoit une rencontre directe avec les membres de la communauté à l'effet de prendre connaissance de leurs aspirations", réaffirmant l'engagement de l'Etat à travers l'AAPI à accompagner toute "initiative sérieuse de leur part en matière d'investissement".