Algérie: Résultats du baccalauréat - Appel à recueillir les informations auprès des sources officielles

Alger — Le ministère de l'Education nationale a appelé, jeudi dans un communiqué, à ne pas succomber aux fausses informations relayées sur les réseaux sociaux concernant les dates d'annonce des résultats de l'examen du baccalauréat, rappelant que la vérification de ces informations se fait exclusivement via les sources officielles du ministère.

Le ministère a indiqué avoir "constaté, avec regret, la recrudescence du phénomène de diffusion d'informations fallacieuses et trompeuses sur les réseaux sociaux, notamment pour ce qui est des examens du Brevet d'enseignement moyen (BEM) et du baccalauréat, sans se référer à aucune source officielle ou fiable, ce qui a eu un impact négatif sur le moral des candidats et de leurs parents".

Entre autres pratiques déplorables, ajoute le ministère, figurent "la circulation de dates fictives pour l'annonce des résultats et la diffusion de taux de réussite inexacts et de noms de lauréats dénués de toute vérité, alors qu'aucune information officielle n'a été annoncée par le ministère à ce sujet".

Le ministère a constaté également "des tentatives récurrentes de propagation de rumeurs concernant l'opération de correction et le déroulement du travail au sein des centres de correction", indiquant que "ces agissements malveillants, émanant parfois de pages anonymes ou de comptes cherchant à accroitre leur nombre d'abonnés, dissimulent une volonté manifeste d'exploiter l'état d'expectative et l'attention des candidats et de leurs familles à des fins purement lucratives, ou dans le but de semer la confusion et l'inquiétude chez les personnes concernées par les résultats".

Après avoir condamné ces pratiques, le ministère de l'Education nationale a appelé l'ensemble des membres de la société, particulièrement les élèves et leurs parents, à "faire preuve de vigilance et à ne pas succomber à ces fausses informations qui créent une confusion injustifiée et accentuent l'état de stress psychologique, alors qu'il conviendrait que la sérénité et la confiance prévalent et que l'information soit recueillie auprès de sa source unique, à savoir le ministère de l'Education nationale".

Il rappelle aussi aux membres du secteur de l'Education nationale exerçant des fonctions au sein des centres de correction ou des secrétariats de "s'acquitter du devoir de réserve et de s'abstenir de toute diffusion ou publication d'images ou d'information recueillies au sein de ces centres via les réseaux sociaux ou autres", soulignant que cela "est contraire aux missions qui leur sont confiées conformément aux textes règlementaires en vigueur".

Le ministère a également averti qu'"aucune partie, ni aucune personne dans ou en dehors du secteur n'a le droit de publier des informations ou des photos relatives à la correction ou aux modalités d'annonce des résultats, ni aucun autre document officiel", ajoutant que "toute déclaration concernant les résultats, les taux de réussite ou les listes des lauréats relève exclusivement de la compétence du ministre de l'Education nationale, conformément aux règles et normes en vigueur".

Le ministère appelle "à faire preuve de civisme et à ne pas relayer, ni diffuser des contenus aux sources non fiables ou douteuses", soulignant qu'il "se réserve le droit d'engager les procédures légales appropriées contre tout individu impliqué dans la diffusion ou la promotion de fausses informations portant atteinte à l'intérêt général et à la réputation du secteur de l'Education nationale".

Le ministère a conclu en appelant tout un chacun, individus et institutions, à "contribuer à l'ancrage de la culture de l'information fiable et à la défense de la crédibilité de l'école algérienne, au service de nos élèves et de leurs parents, et dans le respect des efforts colossaux consentis par tous les acteurs pour assurer la réussite de ces étapes importantes".