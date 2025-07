Algérie: Tissemsilt - Lancement du Salon national du jeune collectionneur

Tissemsilt — La 10e édition du Salon national du jeune collectionneur a débuté, jeudi à la maison de la culture "Mouloud Kacem Naït Belkacem" de Tissemsilt, sous le slogan : "Collectionner, un art et un moyen de communication", et ce, dans le cadre des célébrations du 63e anniversaire des fêtes de l'Indépendance et de la Jeunesse.

Cet événement, organisé cinq jours durant par la direction de la jeunesse et des sports, en coordination avec l'Office des établissements de jeunesse et l'association folklorique "Ouled Sidi El Houari" de Tissemsilt, rassemble de jeunes collectionneurs amateurs venus de plus de 30 wilayas du pays.

A cette occasion, diverses expositions sont organisées, présentant des objets de collection rares et anciens, notamment des pièces de monnaie, timbres-poste, bijoux traditionnels, objets anciens, tels que des appareils photo, caméras et autres articles du patrimoine matériel.

Cette manifestation vise à découvrir les talents de jeunes collectionneurs, à favoriser l'échange d'expériences entre eux et à créer un espace de communication et de partage, selon les organisateurs.