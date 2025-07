Madagascar: ENS Toamasina - La première promotion de Master s'apprête à sortir

L'École normale Supérieure (ENS) de Toamasina s'apprête à célébrer la sortie de sa toute première promotion de Master. Une étape majeure qui marque l'évolution de l'établissement dans l'enseignement supérieur, renforçant ainsi son rôle dans la formation des cadres éducatifs du pays, selon le Directeur de cet établissement, le Dr Razafy Marie Fenotsara.

Cette promotion est composée d'une cinquantaine d'étudiants en Histoire-Géographie, Malagasy, Mathématiques, Philosophie, Physique-Chimie, Sciences de l'éducation et administration scolaire, Sciences de gestion, économiques et sociales. L'ENS Toamasina propose 14 mentions, réparties entre mentions « innovantes » et « classiques ». Parmi les mentions innovantes, on trouve la formation des éducateurs en éducation de l'enfance, destinée à former le personnel enseignant du préscolaire. L'établissement assure également la formation des futurs enseignants des lycées techniques et propose des formations en Sciences de l'éducation et administration.

Partenariat

L'ENS Toamasina forme des éducateurs et des enseignants, du niveau préscolaire jusqu'à l'université. Actuellement, l'école compte 2 000 étudiants. Le Directeur de l'établissement a souligné les collaborations fructueuses avec l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée (UPEM), plusieurs ministères et diverses universités locales. Ces partenariats ont notamment permis la création d'un laboratoire de physique-chimie, mis en place en collaboration avec une université chinoise. Grâce à ce laboratoire de pointe, les étudiants et les enseignants-chercheurs de Toamasina peuvent collaborer avec les acteurs économiques du secteur de l'agriculture d'exportation.