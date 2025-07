Algérie: APN - Clôture des travaux de la 32e session de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE

Alger — Les travaux de la 32e session annuelle de l'Assemblée parlementaire de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) se sont clôturés, jeudi à Porto (Portugal), avec la participation d'une délégation du Parlement algérien avec ses deux chambres, a indiqué un communiqué de l'Assemblée populaire nationale (APN).

Lors de la clôture de cette session, organisée du 29 juin au 3 juillet, "les représentants des délégations ont mis en valeur la participation active de l'Algérie dans le cadre de la coopération, malgré qu'elle soit un membre non-permanent de l'OSCE", saluant dans ce sens "ses efforts pour proposer des approches équilibrées autour des thèmes traités lors des différents ateliers et débats", précise le communiqué.

La délégation algérienne avait tenu, en marge des travaux, plusieurs rencontres avec les représentants de délégations européennes et asiatiques, lors desquelles "il a été procédé à un échange des vues sur les voies et moyens de renforcer les relations parlementaires et la coopération, notamment dans les domaines de la sécurité environnementale et de la lutte contre le terrorisme et la migration".

Il a également été question du "thème de la prochaine session qui se tiendra, l'année prochaine, dans la ville de La Haye, ainsi que des préparatifs de la participation de l'Algérie prévue dans ce cadre".

Lors de ces rencontres, la délégation algérienne "s'est dite satisfaite du déroulement des travaux de la 32e session de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE et de ses débats riches", réaffirmant "l'engagement de l'Algérie aux principes internationaux fondées sur le respect de la souveraineté, le soutien aux causes de libération et au droit des peuples à l'autodétermination, à leur tête, la cause palestinienne", lit-on dans le communiqué.