Algérie: Ghardaïa - Le M'naguer fait son apparition sur les étals des marchands de fruits et légumes

Ghardaïa — Les premières dattes précoces, à moitié mures de la saison, connues sous l'appellation de M'naguer, ont fait leur apparition sur les étals des marchands de fruits et légumes de Ghardaïa, en ce début de mois de juillet, a-t-on constaté.

Cette variété de dattes précoces, issues des palmeraies de la région de Tidikelt (In-Salah, In-Ghar et Aoulef), est proposée à des prix oscillants entre 800 et 700 DA/kg, selon le goût et le calibre du fruit.

La cueillette de cette datte mielleuse aux reflets mordorés est très éprouvante physiquement et peut durer plusieurs jours, elle est grappillée avec précaution par un grimpeur de palmiers, tôt le matin ou en fin d'après-midi, suivant régime par régime et brindille par brindille de dattes, a expliqué M. Bahous, commerçant de dattes à Ghardaia.

Cette année, la maturation et le murissement du M'naguer a été retardée par le climat clément qui a caractérisé la région du Tidikelt durant le mois de mai, a-t-il expliqué, en notant que la cueillette de ce fruit souffre du manque de grimpeurs de palmier et de main d'oeuvre jeune.

"Les signes du réchauffement climatique sont visibles sur le fruit même dont l'épicarpe est marqué de plissements et de froissement" a-t-il fait remarquer, ajoutant que "cette datte précoce, très prisée sur le marché, est très fragile, vulnérable aux fluctuations climatiques et se gâte rapidement".

A la satisfaction de nombreux commerçants et revendeurs, l'apparition du M'naguer constitue une forte valeur ajoutée pour les commerçants et revendeurs qui ambitionnent d'améliorer leurs revenus et tirer plus de profit de sa revente.

Dès son apparition sur le marché, ce fruit attire des foules de consommateurs et de curieux et constitue la meilleure offrande à faire en cette période estivale dans la région de Ghardaia.

Proposé à la vente dans des boites en carton utilisées généralement pour l'emballage de gâteaux, M'naguer attire de nombreux consommateurs qui se précipitent pour en acheter même une petite quantité en guise de "Fell", augurant d'une saison faste et "sucrée", disent-ils.