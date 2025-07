Madagascar: Rallye des Industries - Deuxième phase demain à l'auditorium Havoria

Après un lancement officiel et une première phase réussie avec, notamment, plus de 400 personnes réunies à l'auditorium HAVORIA Anosy, le Rallye des Industries bénéficie d'une diffusion nationale sur la TVM. L'événement entame, demain, sa deuxième phase, fort de ses 11 000 vues sur les réseaux sociaux.

Co-organisé par le Syndicat des Industries de Madagascar et l'agence Mercatis, le Rallye des Industries, rappelons-le, est un concours national interuniversitaire visant à promouvoir l'industrie locale.

Passerelle

La compétition intellectuelle met face-à-face 10 binômes industries universités pour tenter de remporter le titre de champion du Rallye des Industries. Une passerelle entre le monde académique et le monde industriel dans la mesure où, en accompagnant une équipe, l'entreprise marraine offre une opportunité inédite d'immersion dans le tissu industriel du pays. Durant cette deuxième phase, les équipes participantes vont concourir dans 3 épreuves : un quizz, un blind test et une étude de cas. Axé sur des thèmes comme la transformation, l'entrepreneuriat ou encore les sciences et technologies, ces épreuves seront surtout orientées vers leurs entreprises marraines.

« Pour cette deuxième phase, il n'y aura pas encore d'éliminations. Toutefois, les notes lors des deux premières phases (1 et 2) comptent pour l'élimination lors des ⅛ de finale », précise l'agence Mercatis. Le jury est composé de neuf membres issus des représentants des quatre ministères parrains, de deux issus du secteur privé, d'un représentant du SIM, de deux représentants des partenaires institutionnels (ONUDI et PNUD). De nouveaux partenaires rejoignent l'aventure Rallye des Industries : YAS en tant que Sponsor GOLD, VITOGAZ en tant que Sponsor SILVER, HABIBO et Fan Education en tant que partenaires.

Entrée libre

Le Rallye des Industries 2025 bénéficie du soutien de plusieurs départements ministériels, dont le ministère de l'Industrialisation et du Commerce, le ministère de la Jeunesse et des Sports, le ministère de la Communication et de la Culture, ainsi que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. « Promouvoir la jeunesse, propulser cette jeunesse et donner des moyens à cette jeunesse est un moyen de développer notre pays », a souligné le ministre de la Jeunesse et des Sports, Marson Moustapha. Notons que l'entrée à l'événement, toujours prévu à l'auditorium Havoria Anosy, est gratuite.