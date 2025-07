Sénégal: Tambacounda - Lancement d'un projet de formation des 'bajenu gox' à la prévention précoce l'extrémisme violent

Tambacounda — Un projet de formation visant à former des "bajenu gox" (marraines de quartier) à la prévention précoce de l'extrémisme violent a été récemment lancé jeudi à Tambacounda.

Cette initiative, combinée à des sessions de dialogue, vise à amener les participantes à davantage prendre conscience de leur rôle au sein de leurs communautés, relativement à la prévention de l'extrémisme violent, a expliqué la coordinatrice du projet, Asta Sao Ly.

"Dans le cadre de ce projet, nous avons ciblé les +bajenu gox+ et autres femmes leaders pour faire ressortir leur rôle dans la prévention de l'extrémisme violent", a-t-elle dit dans un entretien avec l'APS, en marge de la cérémonie de lancement.

Le projet prévoit des sessions de dialogue et de formation en faveur de ces dernières, pour "leur faire comprendre que les femmes ont un rôle très important à jouer dans la prévention de ce fléau", a-t-elle poursuivi.

Elle a signalé que ce projet intervenant au niveau des zones frontières entre le Sénégal et le Mali s'inscrit dans le cadre de la continuité du programme de sécurité collaborative.

Il est mis en oeuvre par l'ONG Partners West Africa Sénégal (PWA-S), avec l'appui financier de l'ambassade des États-Unis à Dakar.

"Cette formation permettra aux bénéficiaires de mieux collaborer avec les forces de défense et de sécurité, une collaboration sans laquelle la prévention de l'extrémisme violent sera très difficile", a souligné la coordinatrice du projet.

Selon les termes de références du projet, l'objectif de cette formation et de ces sessions de dialogue est de "permettre aux participantes d'acquérir une sensibilité, une démarche et des outils efficaces pour la prévention et la gestion des crises conflictuelles et des violences dans leur communauté".

Il s'agira aussi de les amener à développer des capacités en leadership et d'acquérir des capacités communicationnelles face aux menaces ou situation de violences.

Il est attendu de cette initiative "une compréhension approfondie", de la part des "bajenu gox", de leur rôle dans la prévention précoce et la lutte contre l'extrémisme violent au niveau de la frontière entre le Sénégal et le Mali.

Cette formation vise en outre à doter ces "bajenu gox" et femmes leaders de capacités à identifier les défis et les opportunités pour une plus grande participation communautaire au niveau local.